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Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται
Ειδήσεις
17:32 - 30 Ιουλ 2026

Ραφήνα: Απαγορευτικό απόπλου προς τις Κυκλάδες - Τα δρομολόγια που επηρεάζονται

Reporter.gr Newsroom
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Σοβαρές δυσχέρειες έχουν προκαλέσει στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις οι ιδιαίτερα ισχυροί βόρειοι άνεμοι που πνέουν στο κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο, οδηγώντας σε ακυρώσεις δρομολογίων και στην επιβολή απαγορευτικού απόπλου από το λιμάνι της Ραφήνας.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), η ένταση των ανέμων φτάνει τα 8 Μποφόρ, ενώ σε ορισμένες θαλάσσιες περιοχές αγγίζει ακόμη και τα 9 Μποφόρ, με αποτέλεσμα οι συνθήκες να κρίνονται ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες για την ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

Ακυρώσεις δρομολογίων από τη Ραφήνα

Όπως επισημαίνεται, το απαγορευτικό απόπλου τέθηκε σε εφαρμογή το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) και, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δε θα πραγματοποιηθεί κανένα νέο δρομολόγιο από το λιμάνι της Ραφήνας προς τις Κυκλάδες, με εξαίρεση τα πλοία που είχαν ήδη αναχωρήσει πριν από την ενεργοποίηση του μέτρου.

Μεταξύ των δρομολογίων που ακυρώθηκαν είναι και αυτό του πλοίου «Θεολόγος Π.», το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 17:30 με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Παράλληλα, η Fast Ferries ανακοίνωσε ότι δε θα πραγματοποιηθούν σήμερα (30/7) τα προγραμματισμένα δρομολόγια του «Fast Ferries Andros». Ειδικότερα, ακυρώνεται τόσο η αναχώρηση του πλοίου από τη Μύκονο στις 13:15 με προορισμό την Τήνο, την Άνδρο και τη Ραφήνα, όσο και το απογευματινό δρομολόγιο του «Θεολόγος Π.» από τη Ραφήνα.

Η εταιρεία έχει ενημερώσει ότι οι επιβάτες θα λάβουν απευθείας ενημέρωση σχετικά με τις αλλαγές που αφορούν τα ταξίδια τους.

Ακυρώσεις και από το λιμάνι του Λαυρίου

Να σημειωθεί ότι ανάλογα προβλήματα καταγράφονται και στο λιμάνι του Λαυρίου, καθώς δε θα εκτελεστούν τα απογευματινά δρομολόγια των πλοίων «Μαρμάρι Εξπρές», «Μακεδών» και «Ιονίς», τα οποία είχαν προγραμματισμένο προορισμό την Κύθνο.

Συνεχίζονται τα δρομολόγια από τις Κυκλάδες προς Ραφήνα

Μέχρι στιγμής, τα πλοία που αναχωρούν από τις Κυκλάδες με κατεύθυνση τη Ραφήνα συνεχίζουν κανονικά τα δρομολόγιά τους. Ωστόσο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, δεν αποκλείονται καθυστερήσεις ή νέες αλλαγές στο πρόγραμμα.

Οι προβλέψεις της ΕΜΥ δείχνουν ότι οι ισχυροί άνεμοι ενδέχεται να επιμείνουν και την Παρασκευή, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει περαιτέρω την ακτοπλοϊκή δραστηριότητα.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα κατά τόπους λιμενικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται έγκαιρα για πιθανές τροποποιήσεις ή ακυρώσεις δρομολογίων.

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