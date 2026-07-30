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Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος
Πολιτική
18:47 - 30 Ιουλ 2026

Στη Θεσσαλία η Καρυστιανού: Συναντήσεις με θεσμικούς φορείς και μέλη του Κινήματος

Reporter.gr Newsroom
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Στη Θεσσαλία βρέθηκε η Πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για την Δημοκρατία», κ. Μαρία Καρυστιανού, στο πλαίσιο της περιοδείας της στην περιοχή, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, της επιχειρηματικής κοινότητας και φίλους του Κινήματος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Δημήτρη Κουρέτα, καθώς και με τον Δήμαρχο Λάρισας, κ. Αθανάσιο Μαμάκο. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν τα ζητήματα που απασχολούν τη Θεσσαλία, οι αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής και οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Η Πρόεδρος του Κινήματος συναντήθηκε επίσης με τη διοίκηση του Επιμελητηρίου Λάρισας, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την οικονομική δραστηριότητα και τη στήριξη των επαγγελματιών της περιοχής.

Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με συνάντηση με φίλους και μέλη του Κινήματος στη Θεσσαλία, σε ένα κλίμα ουσιαστικής επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων για τις προκλήσεις και τις προτεραιότητες της περιοχής.

Η κ. Μαρία Καρυστιανού υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης επαφής με τις τοπικές κοινωνίες και τη δέσμευση για συνεχή παρουσία και διάλογο με τους πολίτες σε κάθε γωνιά της χώρας.

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