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Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft
Χρηματιστήρια
23:11 - 30 Ιουλ 2026

Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Reporter.gr Newsroom
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Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από το sell off της Τετάρτης που προκλήθηκε από την απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Η Microsoft και οι ημιαγωγοί βοήθησαν στην ώθηση των κερδών.

Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 2,8%, ενώ οι βιομηχανικοί δείκτες Dow και S&P 500 πρόσθεσαν 1,2% και 1,7% αντίστοιχα. Ο δείκτης ημιαγωγών PHLX Semiconductor σημείωσε άνοδο 8%, χάρη στην δυναμική των εταιρειών Micron, Applied Materials, Intel και άλλων.

Στο μεταξύ, η μετοχή της Microsoft εκτινάχθηκε έως και κατά 16%, οδεύοντας προς το μεγαλύτερο ποσοστιαίο κέρδος της από το 2008. Η άνοδος αυτή προσέθεσε περίπου 485 δισεκατομμύρια δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, γεγονός που αποτελεί ρεκόρ για οποιαδήποτε αμερικανική εταιρεία. Το άλμα της Microsoft ακολούθησε τα εταιρικά αποτελέσματα αργά την Τετάρτη, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες χάρη στη στιβαρή ανάπτυξη του cloud και τις ανθεκτικές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η δυναμική επέστρεψε και στις αγορές (momentum trade), με το ETF iShares MSCI USA Momentum Factor (MTUM) να σημειώνει άνοδο άνω του 5%. Οι μετοχές εταιρειών κατασκευής μνήμης εκτινάχθηκαν, ενώ η νοτιοκορεατική εταιρεία μνήμης SK Hynix πραγματοποίησε άλμα άνω του 17%.

Αντίθετα, η Meta Platforms υποχώρησε κατά 9%, μετά την έκδοση ασθενέστερων προβλέψεων για τα έσοδα και μια πτώση 91% στα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα (free cash flow) του δευτέρου τριμήνου.

Παράλληλα, οι αποδόσεις των ομολόγων του αμερικανικού Δημοσίου (Treasuries) κυμαίνονται σε υψηλά πολλών ετών, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού και αντικατοπτρίζοντας τις ανησυχίες για τον αυξανόμενο πληθωρισμό, αλλά και για το αν η Fed θα δραστηριοποιηθεί αρκετά αποφασιστικά ώστε να τον τιθασεύσει.

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