Ο Nasdaq έσπασε το εξαήμερο αρνητικό σερί - Μεγάλη ώθηση από το +16% της Microsoft

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, ανακάμπτοντας από το sell off της Τετάρτης που προκλήθηκε από την απόφαση της Fed να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια. Η Microsoft και οι ημιαγωγοί βοήθησαν στην ώθηση των κερδών.