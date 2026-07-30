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Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α&#039; εξάμηνο του 2026
Ανακοινώσεις
18:58 - 30 Ιουλ 2026

Euronext Athens: Αύξηση εσόδων και διπλασιασμός της καθαρής κερδοφορίας το α' εξάμηνο του 2026

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση μεγέθους και δραστηριότητας για έκτη συνεχόμενη χρονιά και ισχυρή οικονομική επίδοση για την Euronext Athens το α’ εξάμηνο 2026.

Βασικά σημεία οικονομικών αποτελεσμάτων α’ εξαμήνου 2026

- Αύξηση εσόδων κατά 56,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025, Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα €50,8 εκ. έναντι €32,5 εκ.

- Αύξηση του λειτουργικού κόστους (OPEX) κατά 10,4%. Το σύνολο του κόστους διαμορφώθηκε σε €15,9 εκ. έναντι €14,4 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

- Αύξηση των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 92,8% το α’ εξάμηνο 2026. Τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €34,9 εκ. έναντι €18,1 εκ. το α’ εξάμηνο 2025.

- Αύξηση των ενοποιημένων κερδών μετά από φόρους κατά 100,0%. Τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €27,0 εκ. έναντι €13,5 εκ. το α’ εξάμηνο 2025.

Η Εικόνα της Αγοράς το α’ εξάμηνο 2026

- Ο Γενικός Δείκτης της Euronext Athens έκλεισε το α’ εξάμηνο 2026 αυξημένος κατά 31,7% συγκριτικά με της αντίστοιχης περυσινής περιόδου.

- Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ανήλθαν στα €6,1 δισ., εκ των οποίων €5,4 δις από αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και €750 εκ. μέσω εκδόσεων ομολόγων. Το α’ εξάμηνο του 2026 είχαμε την μεγαλύτερη μη-τραπεζική ΑΜΚ (ΔΕΗ - €4,2 δις.) των τελευταίων 20 ετών

- Η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €342,6 εκ. διαγράφοντας αύξηση κατά 73,3% σε σχέση με το α’ εξάμηνο 2025 (€197,7 εκ.), ενισχυμένη για έκτο συνεχόμενο έτος, και το υψηλότερο επίπεδο από το 2007. - Η Μέση Κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά 38,2% σε σύγκριση με το α’ εξάμηνο 2025 (€161,0 δισ. έναντι €116,5 δισ.).

- Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς αυξήθηκε κατά €55,8 δισ. σε σχέση με το τέλος του α’ εξαμήνου 2025 και διαμορφώθηκε σε €182,5 δισ., το υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

- Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου διαμορφώθηκε στο ιστορικά υψηλό επίπεδο του 68,6% στο τέλος του α’ εξαμήνου 2026.

- Ο όγκος συναλλαγών στην αγορά Παραγώγων αυξήθηκε κατά 97,9% στα 102.100 συμβόλαια ημερησίως το α’ εξάμηνο 2026, από 51.600 συμβόλαια το α’ εξάμηνο 2025.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CΕΟ Euronext Athens, δήλωσε: «Το πρώτο εξάμηνο του 2026 αποτέλεσε μία περίοδο ιδιαίτερα ισχυρής ανάπτυξης για την Euronext Athens, με σημαντική αύξηση των εσόδων και διπλασιασμό της καθαρής κερδοφορίας. Οι επιδόσεις αυτές αντανακλούν τη δυναμική της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.

Η σημαντική αύξηση της συναλλακτικής δραστηριότητας, η άντληση κεφαλαίων ύψους €6,1 δισ. και η συμμετοχή των ξένων επενδυτών σε ιστορικά υψηλά επίπεδα επιβεβαιώνουν τον κομβικό ρόλο της αγοράς μας στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρήσεων. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες και τις συνέργειες του δικτύου της Euronext, συνεχίζουμε να επενδύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για εταιρείες, επενδυτές και την ελληνική οικονομία γενικότερα.»

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