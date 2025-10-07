ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
ΧΑ: Πλησιέστερη κρίσιμη στήριξη στις 2043-2039 μονάδες
Αναλύσεις
10:01 - 07 Οκτ 2025

ΧΑ: Πλησιέστερη κρίσιμη στήριξη στις 2043-2039 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Υποχώρηση κατά 1,14% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2053,08 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 188,2 εκ. ευρώ.  

Οι πωλητές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία καθώς στο Παρίσι, η αιφνίδια παραίτηση της κυβέρνησης του Σεμπάστιαν Λεκορνί προκαλούσε αναταράξεις, ιδιαίτερα δείκτη CAC του Γαλλικού Χρηματιστηρίου εισάγοντας αυξημένη αβεβαιότητα για τις ευρωπαϊκές αγορές.

Η πτωτική κίνηση του ΓΔ έφτασε λίγο μετά τις 2μμ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 2049 μονάδων για να βελτιωθεί στη συνέχεια μέχρι και τις δημοπρασίες οπότε πάλι υποχώρησε. Με ρευστοποιήσεις τραπεζών και των περισσοτέρων blue chips, πλην εκείνων του ομίλου Βιοχάλκο.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διατηρούνταν στο 3,424) και ο δείκτης DAX έδειχνε ανθεκτικότητα.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,55%) κατέγραψε υποχώρηση με την Πειραιώς να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε ο ΑΔΜΗΕ (-1,94%), η ΓΕΚΤΕΡΝΑ (-2,21%), η Helleniq Energy (-2,19%), η Lamda (-1,66%), η Κύπρου (-2,50%), η Aegean (-1,33%), η ΕΥΔΑΠ (-2,29%) και η Crediabank (-2,07%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Cenergy (+0,62%), η ΕΛΧΑ (+4,44%), η Ιλυδα (+5,05%), η ΕΕΕ (+0,52%), η Βιοχάλκο (+2,18%) και η Aktor (+0,26%).

Απολογιστικά, 27 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 76 εκείνων που υποχώρησαν. Η νέα πολιτική κρίση στην Γαλλία, είχε σαν αποτέλεσμα οι Ευρωπαϊκές αγορές να ξεκινήσουν τις πρώτες ώρες της νέας εβδομάδας στο «κόκκινο».

Ο Γ.Δ. υποχώρησε και πάλι μέσα στην ζώνη συναλλαγών που διαπραγματευόταν το προηγούμενο διάστημα.

Πλησιέστερη ισχυρή και κρίσιμη στήριξη, σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, στις 2043-2039 μονάδες.

Επιχειρηματικά νέα

Μεγάλη υπερκάλυψη για το ομόλογο €600 εκ. της Πειραιώς. Με προσφορές που κάλυψαν την έκδοση κατά πέντε φορές έκλεισαν τα βιβλία για την ομολογιακή έκδοση ξεπερνώντας τα €3 δισ., με την τράπεζα να «σηκώνει» €600 εκ., οδηγώντας σε μείωση του κουπονιού της έκδοσης στο 6,125% από αρχική καθοδήγηση για 6,5%.

Εθνικής Τράπεζα: νέα τιμή-στόχο για τη μετοχή της στα 15 ευρώ (από 10,2 ευρώ) δίνει η Piraeus Securitites, ενώ διατηρεί σύσταση υπεραπόδοσης (overweight) έναντι της αγοράς.

Ιαπωνικός οίκος R&I: ανακοίνωσε την αναβάθμιση του ελληνικού αξιόχρεου σε ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές από ΒΒΒ- . Επισημαίνει ότι οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας παραμένουν ανθεκτικές, η ανάπτυξη διατηρήσιμη, προς σταθερή πορεία μείωσης του χρέους.

Προσχέδιο προϋπολογισμού: περιλαμβάνει μέτρα 1,7 δισ. ευρώ, με έμφαση στη μεσαία τάξη και τις οικογένειες με παιδιά. Ο ρυθμός μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται στο 2,4%. Η ιδιωτική κατανάλωση προβλέπεται να αυξηθεί κατά 1,7%, οι επενδύσεις κατά 10,2%, ο πληθωρισμός προβλέπεται να κινηθεί στα επίπεδα του 2,2%, το ποσοστό ανεργίας θα υποχωρήσει στο 7,4%, το πρωτογενές αποτέλεσμα του προϋπολογισμού αναμένεται να ξεπεράσει το 3,5%.

ΔΑΑ: Αυξημένη κίνηση 6,7% στο ενεάμηνο, 26,19 εκ. επιβάτες.

Ομιλος Fourlis: επεκτείνει το δίκτυο της Foot Locker στην Ελλάδα και τη Ρουμανία.

Fitch: επιβεβαίωσε το BB+ της Metlen, σταθερό το outlook. Στοχεύει σε EBITDA περίπου €2 δισ. μεσοπρόθεσμα, επισημαίνει.

