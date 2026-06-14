FIFA: Θα καταβάλει κανονικά την αμοιβή του Σομαλού διαιτητή που αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει της συμμετοχής του στο Παγκόσμιο Κύπελλο, πρόκειται να λάβει κανονικά το σύνολο της αμοιβής που προβλεπόταν για τη διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αρτάν βρέθηκε αντιμέτωπος με πολύωρο έλεγχο από τις αμερικανικές μεταναστευτικές αρχές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι την περασμένη Δευτέρα (7/6). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ανακρίθηκε επί περίπου 11 ώρες προτού ενημερωθεί ότι δεν θα του επιτρεπόταν η είσοδος στις ΗΠΑ, καθώς δεν έγινε αποδεκτό το διπλωματικό του διαβατήριο, ούτε η αμερικανική βίζα απλής εισόδου που διέθετε.

Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος φέρεται να απέδωσε την απόφαση σε υποτιθέμενες διασυνδέσεις του με πρόσωπα που θεωρούνται ύποπτα για σχέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις.

Ο ίδιος ο διαιτητής δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δέχθηκε ερωτήσεις σχετικά με πιθανές επαφές με τη σομαλική ισλαμιστική οργάνωση Al-Shabaab, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία γνώση ή σχέση με τη συγκεκριμένη οργάνωση.

Μετά την απόφαση των αμερικανικών αρχών, ο Αρτάν επιβιβάστηκε σε πτήση με προορισμό την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη έλαβε υποστήριξη από αξιωματούχους της FIFA, πριν συνεχίσει το ταξίδι του προς το Μογκαντίσου, την πρωτεύουσα της Σομαλίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC Sport, παρότι ο Σομαλός διαιτητής δε θα συμμετάσχει τελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, η FIFA έχει δεσμευθεί να του καταβάλει πλήρως τις οικονομικές απολαβές που προβλέπονταν για τη διοργάνωση.

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν ληφθεί υπόψη ότι ο Αρτάν αναδείχθηκε διαιτητής της χρονιάς από τη Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου για το 2025. Μάλιστα, λίγες ημέρες αργότερα προσκλήθηκε να διευθύνει το Σούπερ Καπ της UEFA ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άστον Βίλα, το οποίο θα διεξαχθεί στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας στις 12 Αυγούστου.

Να σημειωθεί ότι το 2025 αποτελεί ούτως ή άλλως μια χρονιά-ορόσημο για τον Σομαλό ρέφερι, καθώς έγινε ο πρώτος διαιτητής από τη χώρα του που ανέλαβε τη διεύθυνση τελικού σε κορυφαία ηπειρωτική διασυλλογική διοργάνωση. Τον Ιούνιο της περασμένης χρονιάς σφύριξε τον επαναληπτικό τελικό του CAF Champions League μεταξύ της Πίραμιντς και της Μαμελόντι Σάνταουνς.

Παράλληλα, η FIFA τον είχε συμπεριλάβει στους διαιτητές του Παγκοσμίου Κυπέλλου U-20, όπου διηύθυνε τρεις αναμετρήσεις, μεταξύ των οποίων και το μικρό τελικό. Αργότερα μέσα στη χρονιά, ανέλαβε επίσης δύο αγώνες της φάσης των ομίλων στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που τον έχει καταστήσει έναν από τους πλέον αναγνωρίσιμους διαιτητές της αφρικανικής ηπείρου.