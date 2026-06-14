Ισχυρός σεισμός 5,3 Ρίχτερ ανοιχτά της Μεθώνης - Έγινε αισθητός σε ολόκληρη την Πελοπόννησο

Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφηκε λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (14/06) στην ευρύτερη περιοχή της Μεθώνης, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 18 χιλιόμετρα νοτιο-νοτιοδυτικά της Μεθώνης, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές της Μεσσηνίας, όπως η Πύλος και η Καλαμάτα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου. Αναφορές πολιτών κάνουν λόγο για αισθητή δόνηση ακόμη και στην Αθήνα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αρχική εκτίμηση του μεγέθους του σεισμού ήταν 5,1 Ρίχτερ, πριν αναθεωρηθεί στα 5,3 Ρίχτερ από τους σεισμολόγους.