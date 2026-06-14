Εξιτήριο από το κέντρο αποκατάστασης που νοσηλευόταν πήρε ο Γιώργος Μυλωνάκης

Ο Γιώργος Μυλωνάκης πήρε εξιτήριο το μεσημέρι της Κυριακής (14/6) από το κέντρο αποκατάστασης όπου νοσηλευόταν από τα τέλη Μαΐου, έπειτα από τη σοβαρή δοκιμασία που αντιμετώπισε με την υγεία του τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πορεία της αποκατάστασής του εξελίσσεται ιδιαίτερα θετικά, με την κατάσταση της υγείας του να παρουσιάζει συνεχή βελτίωση μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 15 Απριλίου, ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι μετά το περιστατικό, ο κ. Μυλωνάκης διακομίστηκε και νοσηλεύτηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου «Ευαγγελισμός», όπου παρέμεινε έως τις 11 Μαΐου. Ακολούθως έλαβε εξιτήριο, προκειμένου να συνεχίσει τη θεραπεία και την αποκατάστασή του σε εξειδικευμένο κέντρο στη Γερμανία.

Η εξέλιξη της υγείας του κρίθηκε ενθαρρυντική και, στις 28 Μαΐου, επέστρεψε στην Ελλάδα, όπου μεταφέρθηκε άμεσα σε ειδικό κέντρο αποθεραπείας και αποκατάστασης για τη συνέχιση της θεραπευτικής του αγωγής.

Οι θεράποντες ιατροί του, αξιολογώντας τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειώσει, έκριναν ότι μπορεί πλέον να συνεχίσει την αποθεραπεία του στο σπίτι, υπό την απαραίτητη ιατρική παρακολούθηση και φροντίδα.