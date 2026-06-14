Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις προχώρησαν σήμερα (14/6) στην αναχαίτιση πετρελαιοφόρου που φέρεται να ανήκει στο λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ενώ το πλοίο επιχειρούσε να διέλθει από τη Μάγχη.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε το βρετανικό υπουργείο Άμυνας, στην επιχείρηση συμμετείχαν μονάδες κομάντος του Βασιλικού Ναυτικού, σε συνεργασία με εξειδικευμένους αξιωματικούς της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Εγκλήματος (NCA). Στόχος της επιχείρησης ήταν το δεξαμενόπλοιο SMYRTOS, το οποίο τέθηκε υπό έλεγχο στο πλαίσιο των βρετανικών αρχών.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το πλοίο θα παραμείνει υπό παρακολούθηση στα ανοιχτά των νότιων ακτών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση. Το υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι οι ενέργειες των βρετανικών αρχών πραγματοποιήθηκαν εντός των χωρικών υδάτων της χώρας και βασίστηκαν τόσο στο εθνικό νομικό πλαίσιο, όσο και στις προβλέψεις του διεθνούς δικαίου.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, γνωστοποίησε ότι ο ίδιος έδωσε την εντολή για την πραγματοποίηση της επιχείρησης αναχαίτισης.

Πιο συγκεκριμένα, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της επιχείρησης συνιστά ακόμη ένα πλήγμα κατά της Ρωσίας, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα προς όσους συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το Λονδίνο δεν πρόκειται να επιτρέψει σε όσους στηρίζουν τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν να δρουν ανεμπόδιστα ή να παραμένουν στο απυρόβλητο.