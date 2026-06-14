Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Έντονες αντιδράσεις από τους σκληροπυρηνικούς κύκλους του ιρανικού καθεστώτος, οι οποίοι αντιτίθενται σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις -ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ- έχει προκαλέσει η φημολογούμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Ειδικότερα, ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων δημοσίευσε το Σάββατο βίντεο από την ιερή πόλη Μασχάντ, στο οποίο διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα εναντίον του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Σημειώνεται ότι οι εν λόγω αντιδράσεις εκδηλώνονται ενώ πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι η επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης ενδέχεται να είναι θέμα ωρών.

Σύμφωνα με το βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, δεκάδες πολίτες, ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες, συγκεντρώθηκαν έξω από κτίριο του υπουργείου Εξωτερικών ζητώντας την παραίτηση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας. Στα πλάνα διακρίνονται γυναίκες ντυμένες με μαύρα τσαντόρ να κρατούν σημαίες και να φωνάζουν συνθήματα όπως «Θάνατος στον ανέντιμο Αραγτσί».

Την περασμένη Παρασκευή (12/6), ο Αραγτσί εμφανίστηκε αισιόδοξος σε συνέντευξή του στην ιρανική κρατική τηλεόραση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, -χώρας που διαδραματίζει ρόλο διαμεσολάβησης στις συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης-, δήλωσαν το Σάββατο ότι η υπογραφή της συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή.

Ωστόσο, από τη δική του πλευρά, το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών διέψευσε ότι επίκειται υπογραφή συμφωνίας την Κυριακή. Παρ’ όλα αυτά, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, διαπραγματευτές από το Κατάρ βρίσκονται από το πρωί στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των εντατικών διπλωματικών προσπαθειών για την οριστικοποίηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης.