Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Η Ουκρανία πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, πλήττοντας μεταξύ άλλων μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και το χημικό εργοστάσιο Azot στην περιφέρεια Τούλα, σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (14/6)

Πιο αναλυτικά, ο Ζελένσκι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο από τις επιθέσεις, ανέφερε ότι το εργοστάσιο Azot αποτελεί σημαντική μονάδα για την παραγωγή εκρηκτικών στη Ρωσία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και σε κρίσιμες υποδομές της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν τα πλήγματα. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Γιαροσλάβλ δήλωσε ότι η περιοχή δέχθηκε μαζική επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), κατά την οποία επλήγη βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

«Οι μαχητές μας έχουν πετύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή «πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας» κατά σημαντικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Περισσότερα από 700 χιλιόμετρα από τα σύνορα του κράτους μας, στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, δυνάμεις της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SSU) έπληξαν σημαντική εγκατάσταση για τα αποθέματα του επιτιθέμενου κράτους.

Δυνάμεις του ουκρανικού στρατού έπληξαν στόχους στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας, συγκεκριμένα το εργοστάσιο Azot, του οποίου η λειτουργία είναι κρίσιμη για την παραγωγή εκρηκτικών.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία σε έξι ρωσικά αεροδρόμια, ενώ συνολικά από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, 28 περιφέρειες της Ρωσίας βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού αεροπορικών επιδρομών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πλήγματα στις στρατιωτικές εφοδιαστικές γραμμές των δυνάμεων κατοχής στα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Η Ουκρανία υλοποιεί το σχέδιό της για «πλήγματα μεγάλης εμβέλειας» κατά της Ρωσίας και εκτελεί τα καθήκοντα για μεσαίου βεληνεκούς πλήγματα, ως απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο. Έχουμε προτείνει στη ρωσική ηγεσία κάθε δυνατό πλαίσιο διαπραγματεύσεων και η μόνη απάντηση ήταν η συνεχιζόμενη επιθετικότητα και οι προσπάθειες κλιμάκωσής της. Είναι λογικό ότι ο πόλεμος επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία!