ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις
12:38 - 14 Ιουν 2026

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ουκρανία πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια της νύχτας επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος, πλήττοντας μεταξύ άλλων μια πετρελαϊκή εγκατάσταση, καθώς και το χημικό εργοστάσιο Azot στην περιφέρεια Τούλα, σύμφωνα με ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή (14/6)

Πιο αναλυτικά, ο Ζελένσκι, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με σχετικό βίντεο από τις επιθέσεις, ανέφερε ότι το εργοστάσιο Azot αποτελεί σημαντική μονάδα για την παραγωγή εκρηκτικών στη Ρωσία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν και σε κρίσιμες υποδομές της ρωσικής στρατιωτικής εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανομένων περιοχών που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές αρχές επιβεβαίωσαν τα πλήγματα. Ο περιφερειακός κυβερνήτης της Γιαροσλάβλ δήλωσε ότι η περιοχή δέχθηκε μαζική επίθεση με ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), κατά την οποία επλήγη βιομηχανική εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση του Ουκρανού προέδρου:

«Οι μαχητές μας έχουν πετύχει καλά αποτελέσματα στην εφαρμογή «πληγμάτων μεγάλης εμβέλειας» κατά σημαντικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος και στα προσωρινά κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

Περισσότερα από 700 χιλιόμετρα από τα σύνορα του κράτους μας, στην περιφέρεια Γιαροσλάβλ της Ρωσίας, δυνάμεις της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SSU) έπληξαν σημαντική εγκατάσταση για τα αποθέματα του επιτιθέμενου κράτους.

Δυνάμεις του ουκρανικού στρατού έπληξαν στόχους στην περιφέρεια Τούλα της Ρωσίας, συγκεκριμένα το εργοστάσιο Azot, του οποίου η λειτουργία είναι κρίσιμη για την παραγωγή εκρηκτικών.

Επιβλήθηκαν περιορισμοί στην εναέρια κυκλοφορία σε έξι ρωσικά αεροδρόμια, ενώ συνολικά από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, 28 περιφέρειες της Ρωσίας βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού αεροπορικών επιδρομών.

Παράλληλα, καταγράφηκαν πλήγματα στις στρατιωτικές εφοδιαστικές γραμμές των δυνάμεων κατοχής στα προσωρινά κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη.

Η Ουκρανία υλοποιεί το σχέδιό της για «πλήγματα μεγάλης εμβέλειας» κατά της Ρωσίας και εκτελεί τα καθήκοντα για μεσαίου βεληνεκούς πλήγματα, ως απάντηση στην άρνηση της Ρωσίας να τερματίσει τον πόλεμο. Έχουμε προτείνει στη ρωσική ηγεσία κάθε δυνατό πλαίσιο διαπραγματεύσεων και η μόνη απάντηση ήταν η συνεχιζόμενη επιθετικότητα και οι προσπάθειες κλιμάκωσής της. Είναι λογικό ότι ο πόλεμος επιστρέφει εκεί από όπου προήλθε. Η Ουκρανία χρειάζεται ειρήνη. Δόξα στην Ουκρανία!

Τελευταία τροποποίηση στις 14/06/2026 - 12:28
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας
Ειδήσεις

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας
Ειδήσεις

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη
Ειδήσεις

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας
Ειδήσεις

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση
Ειδήσεις

Πούτιν: Η Ρωσία βρίσκεται ουσιαστικά αντιμέτωπη με ολόκληρη τη Δύση

Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για νέα χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων
Ειδήσεις

Συμφωνία ΔΝΤ – Ουκρανίας για νέα χρηματοδοτική στήριξη σχεδόν 700 εκατ. δολαρίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:30

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ