Χρηστίδης: Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της κοινωνίας

«Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της ίδιας της κοινωνίας. Τη συναντώ καθημερινά σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και αισθάνονται ότι οι κόποι τους δεν ανταμείβονται. Σε νέους που αναζητούν προοπτική. Σε οικογένειες που παλεύουν να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους», ανέφερε σήμερα (14/6) σε συνέντευξη που παραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών ο βουλευτής και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Ακολουθεί ολήκληρη η συνέντευξη του κ. Χρηστίδη

- Η χώρα βαδίζει σε εκλογές, η κυβέρνηση κινείται προεκλογικά, το ΠΑΣΟΚ προετοιμάζεται, νέα κόμματα κάνουν την εμφάνισή τους. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια πολυσυζητημένη ανασύνθεση στο πολιτικό σκηνικό και τι σημαίνει αυτό για το μέσο πολίτη;

«Οι πολίτες ενδιαφέρονται πρωτίστως για το αν η ζωή τους μπορεί να γίνει καλύτερη. Για το αν ο μισθός τους φτάνει μέχρι το τέλος του μήνα. Για το αν μπορούν να αποκτήσουν σπίτι. Για το αν τα παιδιά τους θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες από εκείνους.

Η πραγματική ανασύνθεση που αναζητά η κοινωνία αφορά την καθημερινότητα και τις προοπτικές της. Μια ολόκληρη γενιά εργάζεται περισσότερο από ποτέ και αισθάνεται ότι προχωρά λιγότερο από όσο αξίζει. Νέοι άνθρωποι με σπουδές, δεξιότητες και φιλοδοξίες δυσκολεύονται να χτίσουν τη ζωή που ονειρεύονται.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα συνδέει την προσπάθεια με την προκοπή. Που θα δίνει ξανά αξία στην εργασία και προοπτική σε όσους θέλουν να δημιουργήσουν.

Αυτό υπηρετεί το ΠΑΣΟΚ. Μια οικονομία που παράγει πλούτο και μια κοινωνία που τον μοιράζεται δίκαια. Μια χώρα στην οποία η επιτυχία δεν θα αποτελεί προνόμιο των λίγων αλλά δικαίωμα των πολλών».

- Το κόμμα σας έχει στόχο την πολιτική αλλαγή. Πώς θα την πετύχετε και ποιο το περιεχόμενό της; Μόνο προγραμματικό ή αφορά και τα πρόσωπα;

«Η πολιτική αλλαγή αποτελεί αίτημα της ίδιας της κοινωνίας. Τη συναντώ καθημερινά σε ανθρώπους που εργάζονται σκληρά και αισθάνονται ότι οι κόποι τους δεν ανταμείβονται. Σε νέους που αναζητούν προοπτική. Σε οικογένειες που παλεύουν να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής τους.

Για εμάς πολιτική αλλαγή σημαίνει μια Ελλάδα στην οποία η εργασία αμείβεται δίκαια, η δημόσια υγεία εμπνέει ασφάλεια, η παιδεία ανοίγει δρόμους και το κράτος λειτουργεί με αξιοπιστία.

Οι πολίτες έχουν κουραστεί από μεγάλα λόγια. Αναζητούν σχέδιο, συνέπεια και αποτέλεσμα. Για αυτό επενδύουμε στην αξιοπιστία των προτάσεών μας και στη δύναμη μιας προοδευτικής μεταρρύθμισης που μπορεί να ενώσει ευρύτερες κοινωνικές δυνάμεις.

Η χώρα χρειάζεται ένα νέο κύμα εμπιστοσύνης. Χρειάζεται να ξαναπιστέψει ότι μπορεί να πετύχει περισσότερα. Εκεί βρίσκεται η ουσία της πολιτικής αλλαγής».

- Στο πεδίο των εργασιακών, τι καινούριο και προοδευτικό κομίζετε; Η τετραήμερη εργασία αντιμετωπίστηκε με πολεμικό τρόπο από τη ΝΔ. Γιατί;

«Η εργασία βρίσκεται στο επίκεντρο της δικής μας πολιτικής αντίληψης. Γιατί από την εργασία ξεκινά η αξιοπρέπεια, η ανεξαρτησία και η κοινωνική πρόοδος.

Η Ευρώπη αλλάζει και η Ελλάδα οφείλει να συμμετέχει στις μεγάλες συζητήσεις της εποχής της. Η τετραήμερη εργασία αποτελεί μία από αυτές. Συνδέεται με την παραγωγικότητα, την τεχνολογική εξέλιξη και την ποιότητα ζωής.

Για εμάς το κρίσιμο ερώτημα είναι απλό. Πώς θα εργάζονται οι άνθρωποι καλύτερα και πώς θα αμείβονται καλύτερα.

Η χώρα χρειάζεται ισχυρές συλλογικές συμβάσεις, καλύτερους μισθούς, περισσότερη προστασία για τους εργαζόμενους και περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους και τις γυναίκες.

Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι να μπορέσει ένας νέος άνθρωπος να σχεδιάσει τη ζωή του με αυτοπεποίθηση. Αυτή είναι η πραγματική μάχη της επόμενης δεκαετίας.

Να αντιστρέψουμε την αδικία των νέων γενεών που ζουν χειρότερα από τις προηγούμενες».

- Συμφωνούν όλοι με τις ομόφωνες αποφάσεις των οργάνων;

«Το ΠΑΣΟΚ υπήρξε διαχρονικά μια μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Η δύναμή του βρισκόταν πάντα στη σύνθεση ιδεών, εμπειριών και διαφορετικών απόψεων.

Οι συζητήσεις μας είναι ζωντανές γιατί η κοινωνία είναι ζωντανή. Οι τελικές αποφάσεις όμως λαμβάνονται συλλογικά και γίνονται κοινή δέσμευση.

Η ενότητα αποκτά πραγματική αξία όταν στηρίζεται στη συμμετοχή, στον σεβασμό και στην κοινή κατεύθυνση.

Και η κοινή κατεύθυνση σήμερα είναι ξεκάθαρη. Ένα ΠΑΣΟΚ ισχυρό, χρήσιμο και πρωταγωνιστικό για τη χώρα.

Και αυτές οι αποφάσεις, όπως του πρόσφατου συνεδρίου μας, αλλάζουν μόνο με απόφαση νέου συνεδρίου. Επομένως, σενάρια, ερμηνείες και μεταφράσεις είναι περιττά αυτή την στιγμή».

- Ο πολιτικός αντίπαλος είναι η ΝΔ. Η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα που απορρίπτει τις συνεργασίες και δεν σας θεωρεί όμορο χώρο, τι είναι;

«Το ΠΑΣΟΚ διαθέτει τη δική του αυτόνομη πορεία, τη δική του ταυτότητα και το δικό του σχέδιο για τη χώρα.

Η βασική πολιτική αντιπαράθεση αφορά τις επιλογές της κυβέρνησης που διαμορφώνουν τις συνθήκες ζωής εκατομμυρίων πολιτών.

Οι πολίτες σήμερα αναζητούν λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της εποχής τους. Στο εισόδημα, στη στέγη, στην υγεία, στην εργασία, στις ευκαιρίες για τα παιδιά τους, στο κυκλοφοριακό χάος, στην έλλειψη δημόσιου χώρου.

Εκεί επιλέγουμε να δίνουμε τη μάχη. Εκεί κρίνεται το μέλλον της χώρας.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα προοδευτική πλειοψηφία με κοινωνικές ρίζες, μεταρρυθμιστική αντίληψη και πίστη στις δυνατότητες του ελληνικού λαού.

Ο δημόσιος διάλογος αφιερώνει συχνά περισσότερο χρόνο στα πρόσωπα παρά στα προβλήματα της κοινωνίας.

Ανήκω σε μια γενιά που δεν μπήκε στην πολιτική για να διαχειριστεί τις εκκρεμότητες του χθες.

Μπήκε στην πολιτική για να απαντήσει στα αδιέξοδα του σήμερα και να χτίσει τις ευκαιρίες του αύριο.

Η δική μου προτεραιότητα είναι να γίνει η Ελλάδα ξανά χώρα κοινωνικής ανόδου.

Μια χώρα όπου η προσπάθεια ανταμείβεται.

Μια χώρα όπου οι νέοι μπορούν να σχεδιάζουν τη ζωή τους με αισιοδοξία.

Μια χώρα όπου η εργασία δημιουργεί προοπτική.

Αυτή είναι η συζήτηση που ενδιαφέρει τους πολίτες και σε αυτήν επιλέγω να αφιερώνω όλες μου τις δυνάμεις».

- Αν και νέος στην ηλικία, είστε πλέον έμπειρος στην πολιτική. Θυμόσαστε στο παρελθόν δημοσκόπος να απειλεί πολιτικό αρχηγό και εν τέλει, ποια η σωστή κατά τη γνώμη σας αντιμετώπιση των δημοσκοπήσεων;

«Σε μια δημοκρατία οι πολιτικοί κρίνονται από τους πολίτες. Όχι από όσους επιχειρούν να τους φοβίσουν.

Οι δημοσκοπήσεις μετρούν το πολιτικό κλίμα.

Δεν το δημιουργούν. Ούτε επιτρέπεται να το χειραγωγούν.

Όποιος μπερδεύει τη μέτρηση με την πολιτική, συνήθως χάνει την επαφή του με την κοινωνία.

Οι μεγάλες αλλαγές στην Ελλάδα δεν γεννήθηκαν στα γραφεία των δημοσκόπων.

Γεννήθηκαν στις αγωνίες, στις προσδοκίες και στις διεκδικήσεις των πολιτών.

Γι' αυτό ακούω τις δημοσκοπήσεις.

Πιστεύω όμως περισσότερο αυτά που ακούω καθημερινά από τους ανθρώπους που εργάζονται, αγωνίζονται και προσπαθούν να χτίσουν μια καλύτερη ζωή.

Η πολιτική χρειάζεται πυξίδα.

Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα εργαλείο και καλό είναι να το θυμόμαστε όλοι.

Η κοινωνία είναι η πυξίδα».