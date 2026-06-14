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Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας
Ειδήσεις
18:14 - 14 Ιουν 2026

Τραμπ εναντίον Νετανιάχου: Βλέπει υπονόμευση των προσπαθειών επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας 

Reporter.gr Newsroom
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Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε κριτική στο Ισραήλ για τα πλήγματα που εξαπέλυσε νωρίτερα σήμερα (14/6) στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται, όπως ανέφερε, πολύ κοντά στην επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.      

Ειδικότερα, στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι δε θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω στρατιωτικές επιθέσεις στο Λίβανο, στέλνοντας μήνυμα για αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Ωστόσο, μια τέτοια προσέγγιση θεωρείται δύσκολο να υιοθετηθεί από την κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, δεδομένης της στάσης που έχει τηρήσει το Ισραήλ απέναντι στις εξελίξεις στο λιβανικό μέτωπο και τη δράση της Χεζμπολάχ.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανάρτηση του Τραμπ

«Η σημερινή πρωινή επίθεση στη Βηρυτό δε θα έπρεπε να είχε συμβεί, ιδιαίτερα σε μια τόσο σημαντική ημέρα, κατά την οποία βρισκόμαστε τόσο κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να αμύνεται απέναντι σε απειλές, όμως η επίθεση στην οποία απάντησε ήταν πολύ μικρής σημασίας και χωρίς ουσιαστικό αντίκτυπο. Κανείς δεν τραυματίστηκε, δεν υπήρξαν θύματα ή απώλειες ζωών και δε θα έπρεπε να διαταράξει αυτή τη σημαντική διαδικασία.

Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ειρήνη στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και όλες οι πλευρές θα πρέπει να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Δε θα πρέπει να υπάρξουν άλλες επιθέσεις από το Ισραήλ οπουδήποτε στον Λίβανο, αλλά ούτε και επιθέσεις από οποιοδήποτε άλλο μέρος, συμπεριλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, εναντίον του Ισραήλ.

Αυτή θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας μακράς και όμορφης ειρήνης - ας μην την τινάξουμε στον αέρα!».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/06/2026 - 18:48
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