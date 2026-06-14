Βαρδακαστάνης: Πρέπει άμεσα να εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες

Ο Γραμματέας της Κ.Π.Ε. του ΠΑΣΟΚ-Κίνηματος Αλλαγής, Γιάννης Βαρδακαστάνης στάθηκε σήμερα (14/6) στην πρόταση του κόμματος για δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αττική και Θεσσαλονίκη των νέων ηλικίας έως 24 ετών.

«Η πρόταση μας έρχεται σε συνέχεια του προγράμματος μας για το στεγαστικό και την 4ήμερη εργασία. Πρόκειται για ένα πλέγμα μέτρων και όχι αποσπασματικών ανακοινώσεων» σημείωσε ο κ. Βαρδακαστάνης μιλώντας στο Ertnews, ενώ ως προς την πλειοδοσία Τσίπρα αλλά και την αμηχανία της κυβέρνησης υπογράμμισε:

«Η πρόταση μας κοστολογείται στα 35 εκατομμύρια. Του κ. Τσίπρα στα 350 εκατομμύρια. Επίσης, έχουμε πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ που διοχετεύει η κυβέρνηση σε υπηρεσίες συμβούλων, από πού και ως πού δεν έχει δικαίωμα μια νέα κυβέρνηση να αναδιατάξει τη χρήση των δημόσιων πόρων;»

Μάλιστα ο κ. Βαρδακαστάνης θέλοντας να υπογραμμίσει τους συμβολισμούς αλλά και τη σημασία τέτοιων προτάσεων για τη στήριξη κοινωνικών ομάδων, έφερε ένα παράδειγμα από το παρελθόν.

«Όταν συζητήσαμε στο ΠΑΣΟΚ την πρόταση που παρουσίασε ο Πρόεδρος στην εξαιρετική συζήτηση που είχε στα λιπάσματα της Δραπετσώνας με τους νέους, θυμήθηκα τον Ανδρέα Παπανδρέου όταν το 1985 επισκέφθηκε το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων στους Αγίους Αναργύρους και ανακοίνωσε τη δωρεάν μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, την οποία σταμάτησε η κυβέρνηση Μητσοτάκη τον Αύγουστο του ‘90 και μετά από τεράστιες προσπάθειες επανήλθε», ανέφερε.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στην πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια και ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση που ορίζει η δικαστική απόφαση.

«Δεν μπορεί να βγαίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας και να λέει “δεν είναι ξεκάθαρη και πρέπει να τη δούμε”. Πρέπει άμεσα, εδώ και τώρα, να υλοποιηθεί η απόφαση του Αρείου Πάγου και οφείλουν άπαντες και άπασες να συνταχθούν. Άκουγα σε μια άλλη τηλεοπτική εκπομπή σήμερα το πρωί έναν από τους πολίτες που έχουν δεχτεί την προστασία του νόμου του ΠΑΣΟΚ για την πρώτη κατοικία, να λέει ότι δεν εμπιστεύεται τη δικαιοσύνη και το κράτος. Εδώ και τώρα εφαρμογή της απόφασης» πρόσθεσε.

Έδωσε έμφαση στη διεύρυνση των ανισοτήτων με αφορμή και την έκθεση του ΙΟΒΕ: « Η έκθεση του ΙΟΒΕ αποκάλυψε για μια ακόμη φορά τα προβλήματα των πολιτών. Οι ανισότητες βαθαίνουν συνεχώς, αυτά θα κρίνουν την απόφαση του πολίτη στις επόμενες εκλογές».

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Βαρδακαστάνης τόνισε: «Μελετάμε και τα ποιοτικά και τα ποσοτικά στοιχεία τους. Σας παραπέμπω όμως διότι είστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, ότι κάποιες εταιρείες που βγάζουν τις δημοσκοπήσεις εδώ, έβγαλαν τις δημοσκοπήσεις στην Κύπρο στις εκλογές στις 24 Μαΐου και είχαμε βατερλό των δημοσκοπήσεων. Όπως και τον Μάιο του 2023. Τις μελετάμε προσεκτικά τις δημοσκοπήσεις λοιπόν Αλλά λέμε στους πολίτες: “Ας είστε και λίγο υποψιασμένοι” διότι κάποιοι θέλουν να έχουμε τις δημοσκοπήσεις ευαγγέλιο στο διάστημα μεταξύ εκλογών και να κλαίνε μετά οι δημοσκόποι πάνω από το χυμένο γάλα τη βραδιά των εκλογών. Ισορροπία λοιπόν και προσοχή».

Σημείωσε, τέλος, ότι οργανωτικά το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε διάταξη μάχης στην Αττική με «ειδικό σχέδιο για τις 8 εκλογικές περιφέρειες του Λεκανοπεδίου, το οποίο διαρθρώνεται σε τρεις φάσεις: η πρώτη μέχρι τέλος Ιουλίου με μια σχετική ένταση σε περίπτωση που αιφνιδιάσει ο κ. Μητσοτάκης, η δεύτερη φάση αν δεν υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός από τη ΔΕΘ ως τον Ιανουάριο και η τρίτη φάση ως την άνοιξη. Οκτώ επίλεκτα στελέχη, θα αναλάβουν ο καθένας από μια εκλογική περιφέρεια της Αττικής συντονίζοντας όλο τον σχεδιασμό».