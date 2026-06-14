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Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13:00 - 14 Ιουν 2026

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Reporter.gr Newsroom
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Ολοκληρώθηκαν νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών στο πλέον επιβαρυμένο τμήμα της Γραμμής 2 του Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα Σεπόλια - Δάφνη.      

Πιο αναλυτικά, οι παρεμβάσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025 και ολοκληρώθηκαν στις 11 Ιουνίου. Κατά τη διάρκειά τους αντικαταστάθηκαν συνολικά 21,6 χιλιόμετρα σιδηροτροχιών, ενώ πραγματοποιήθηκαν περίπου 1.300 συγκολλήσεις και εκτεταμένοι έλεγχοι υπερήχων, στο πλαίσιο της αναβάθμισης της υποδομής και της ενίσχυσης της ασφάλειας της κυκλοφορίας των συρμών.

Μεταφορά εργασιών στη Γραμμή 3

Το τεχνικό πρόγραμμα συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό και από τη Δευτέρα (15/6) οι εργασίες μεταφέρονται στη Γραμμή 3 του Μετρό, στο τμήμα Πανόρμου – Νομισματοκοπείο. Κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων θα ισχύουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τις νυχτερινές ώρες.

Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και τροποποιήσεις δρομολογίων

Από την Κυριακή (14/6) έως και την Πέμπτη (18/6), οι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνικής Άμυνας, Χολαργού και Νομισματοκοπείου θα κλείνουν στις 21:40, περίπου 2,5 ώρες νωρίτερα από το κανονικό ωράριο λειτουργίας.

Κατά το ίδιο διάστημα, η κυκλοφορία στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται τμηματικά, στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο - Αμπελόκηποι και Αγία Παρασκευή - Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από το κλείσιμο των σταθμών θα αναχωρούν με διαφοροποιημένα δρομολόγια και ωράρια, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή σταδιακή αποσυμφόρηση της γραμμής.

Δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο

Τα δρομολόγια προς και από το Αεροδρόμιο προσαρμόζονται επίσης στο νέο πρόγραμμα. Οι τελευταίοι συρμοί θα αναχωρούν ως εξής:

  • από Σύνταγμα προς Αεροδρόμιο στις 20:55
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 20:30
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 20:34

Μετά τις 21:40, τα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο θα ξεκινούν από τον σταθμό Αγία Παρασκευή, ενώ τα δρομολόγια με προορισμό την πόλη θα τερματίζουν στον ίδιο σταθμό.

Προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ20

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί προσωρινά τη λεωφορειακή γραμμή Χ20 «Στ. Μετρό Αμπελόκηποι - Στ. Μετρό Χαλάνδρι». Η γραμμή θα λειτουργεί από Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 έως τη λήξη της λειτουργίας του Μετρό.

Η διαδρομή της θα συνδέει διαδοχικά τους σταθμούς Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργό, Νομισματοκοπείο, Αγία Παρασκευή και Χαλάνδρι, με αντίστροφη πορεία προς τους Αμπελόκηπους.

Σύσταση προς το επιβατικό κοινό

Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των έργων αναβάθμισης του δικτύου, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ασφάλειας και της ποιότητας των καθημερινών μετακινήσεων στο Μετρό της Αθήνας.

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