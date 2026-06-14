Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Οι ηγέτες των ΗΠΑ και του Πακιστάν προέβλεψαν ότι την Κυριακή θα υπογραφεί μια πολυαναμενόμενη συμφωνία-πλαίσιο για τον τερματισμό των συγκρούσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ωστόσο, η Τεχεράνη εξέφρασε αμφιβολίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα, ενώ σκληροπυρηνικοί διαδηλωτές στο Ιράν δήλωσαν την αντίθεσή τους.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανάρτησε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η συμφωνία με το Ιράν επρόκειτο να υπογραφεί την επόμενη ημέρα, ανήμερα των 80ών γενεθλίων του. Ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν, Shehbaz Sharif, δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει σε ένα πλαίσιο ειρηνευτικής συμφωνίας και ότι το Ισλαμαμπάντ προετοιμαζόταν για ηλεκτρονική υπογραφή την Κυριακή, η οποία θα ακολουθούνταν από τεχνικές διαπραγματεύσεις μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ωστόσο, το Ιράν δεν επιβεβαίωσε ότι η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Esmaeil Baghaei, είχε προειδοποιήσει νωρίτερα να μην γίνονται εικασίες για τον χρόνο υπογραφής, δηλώνοντας στα κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Δεν θα γίνει αύριο», αλλά πιθανόν «τις επόμενες ημέρες».

Ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι μετά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαισίου, τα Strait of Hormuz, ένας ζωτικής σημασίας θαλάσσιος διάδρομος για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου που το Ιράν έχει αποκλείσει, θα ανοίξουν αμέσως «για όλους».

Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν παραμένουν ισχυροί

Παρότι οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στη στρατιωτική και βιομηχανική υποδομή του Ιράν, αναλυτές εκτιμούν ότι ο πόλεμος έχει ενισχύσει ακόμη περισσότερο την επιρροή των σκληροπυρηνικών των Φρουρών της Επανάστασης.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε ιρανικές ειδησεογραφικές ιστοσελίδες έδειχναν αντιπάλους της συμφωνίας να συγκεντρώνονται σε πλατείες και έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών στην Τεχεράνη. Οι διαδηλωτές φαίνονταν να κατηγορούν τον Υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Abbas Araqchi, φωνάζοντας: «Αραγτσί, ντροπή σου, άφησε την Αμερική!»

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τα βίντεο.

Όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ο Τραμπ είχε καλέσει τους Ιρανούς να εξεγερθούν και να καταλάβουν κρατικούς θεσμούς.

Παρά το γεγονός ότι οι δύο χώρες φαίνεται να πλησιάζουν σε συμφωνία τις τελευταίες ημέρες, οι συγκρούσεις συνεχίζονται. Ο αμερικανικός στρατός διατηρεί ναυτικό αποκλεισμό κατά του Ιράν και επιδιώκει να περιορίσει τον έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν τον πόλεμο διερχόταν περίπου το 20% των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου.

Νωρίς το Σάββατο, οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν πολλαπλά ιρανικά μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τα Στενά, σύμφωνα με τον αμερικανικό στρατό.

Το Ισραήλ, το οποίο δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας, ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 70 στόχους μέσα σε 24 ώρες στον Λίβανο εναντίον της συμμάχου του Ιράν, της Hezbollah.

Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ σχετικά με τις αμερικανικές πιέσεις προς το Ισραήλ να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο ώστε η Ουάσιγκτον να μπορέσει να επιτύχει συμφωνία με την Τεχεράνη.

Προτεραιότητα το άνοιγμα των Στενών, τα πυρηνικά αργότερα

Σε φιλοκυβερνητικές συγκεντρώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλο το Ιράν το βράδυ του Σαββάτου, κάτοικοι και ειδησεογραφικά πρακτορεία ανέφεραν ότι οι σκληροπυρηνικοί αντίπαλοι της συμφωνίας εξέφρασαν έντονα τη δυσαρέσκειά τους.

Κάτοικος της βορειοανατολικής πόλης Mashhad δήλωσε στο Reuters ότι ορισμένοι διαδηλωτές φώναζαν: «Θάνατος στον συμβιβασμένο!» «Συμβιβασμένε, παραιτήσου, παραιτήσου!»

Το προτεινόμενο μνημόνιο κατανόησης προβλέπει το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν — βασικό επιχείρημα που επικαλέστηκε ο Τραμπ για τον πόλεμο — θα πραγματοποιηθούν σε δεύτερη φάση.

«Το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Αυτό είναι προϋπόθεση. Μπορεί να τα ανοίξει χωρίς διόδια. Μόλις το κάνει, θα άρουμε τον αποκλεισμό μας», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η διαδικασία θα εξελιχθεί παράλληλα και ότι η επόμενη φάση θα περιλαμβάνει την αποναρκοθέτηση των Στενών, με πιθανή συμμετοχή χωρών της Group of Seven.

Ο Τραμπ συζήτησε τις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Keir Starmer, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με προσχέδια όρων που περιγράφηκαν στο Reuters από πολλές πηγές, οι ΗΠΑ θα αρχίσουν να αποδεσμεύουν δισεκατομμύρια δολάρια από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και θα χαλαρώσουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, με αντάλλαγμα το άνοιγμα των Στενών.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε ότι ο Baghaei δήλωσε πως η αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν θα εξακολουθήσει να χρεώνει τέλη για υπηρεσίες που παρέχονται στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, δήλωσε ότι οι ξένες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή θα πρέπει να τερματίσουν τη λειτουργία τους, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνομιλιών 60 ημερών. Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει τελικά στην πλήρη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με την καταστροφή και απομάκρυνση των αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού της χώρας.