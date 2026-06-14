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Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία
Πολιτική
11:01 - 14 Ιουν 2026

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Reporter.gr Newsroom
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«Η καθήλωση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας οδηγεί σε εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες», αναφέρει σε σημερινή του ανάρτηση (14/6) ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ασκώντας έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στον Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη για τις πολιτικές που ακολουθούν στον τομέα της υγείας.         

Ειδικότερα, σε βίντεο που ανήρτησε σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει:

«Η υγεία στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται. Η πρόσφατη μελέτη του ΙΟΒΕ γκρέμισε την εικονική πραγματικότητα, που παρουσιάζει το Υπουργείο Υγείας.

Επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας, οι ανισότητες στην πρόσβαση στη δημόσια υγεία διευρύνονται συνεχώς.

Οι Έλληνες πληρώνουν τα διπλά από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την υγεία.

Το δημόσιο σύστημα υγείας έχει μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες αναγκαστικά καλύπτονται από ιδιωτικές πληρωμές. Γι’ αυτό και το 34,6% των δαπανών υγείας είναι ιδιωτικές, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι μόλις 14,8%.
Οι δημόσιες δαπάνες για την υγεία κυμαίνονται στο 5,8% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 7,2%.
Η καθήλωση της χρηματοδότησης της δημόσιας υγείας οδηγεί σε εκρηκτικές κοινωνικές ανισότητες.

Το ποσοστό των Ελλήνων πολιτών που χρειάστηκαν ιατρική φροντίδα και δεν μπόρεσαν να τη λάβουν για οικονομικούς ή άλλους λόγους, έφτασε στο 11,6%. Ποσοστό πενταπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 2,4%.
Η εικόνα γίνεται ακόμα χειρότερη: αν συγκρίνουμε τα εύπορα με τα φτωχά στρώματα, θα διαπιστώσουμε πολύ μεγάλες αποκλίσεις σε επίπεδο ποιότητας υγείας.

Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την γύμνια και την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών μιας κυβέρνησης που βλάπτει σοβαρά τη δημόσια υγεία.

Το ΠΑΣΟΚ και ξέρει και θέλει και μπορεί να στηρίξει τη δημόσια υγεία».

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