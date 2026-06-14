Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Η Τεχεράνη έχει συμφωνήσει να μην προχωρήσει στην κατασκευή ή απόκτηση πυρηνικών όπλων, στο πλαίσιο ενός σχεδίου μνημονίου κατανόησης μεταξύ των ηγεσιών του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με υψηλόβαθμο Ιρανό αξιωματούχο που μίλησε στο πρακτορείο Reuters, οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του ήδη υπάρχοντος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν αναμένεται να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μέσα στις επόμενες 60 ημέρες από την επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας.

Παράλληλα, η ιρανική πλευρά φέρεται να επιδιώκει τη διαχείριση της αραίωσης του πυρηνικού υλικού εντός της επικράτειάς της.

Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συμφωνήσει σε προσωρινή άρση των κυρώσεων που αφορούν τις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου, προκειμένου να επιτραπεί στο Ιράν να πραγματοποιεί πωλήσεις και να διατηρεί τα έσοδα από αυτές για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι βασικό στοιχείο της υπό διαμόρφωση συμφωνίας αποτελεί επίσης η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ υπό ιρανική διαχείριση, καθώς και η άρση του ναυτικού αποκλεισμού ιρανικών λιμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τέλος, σύμφωνα με το Reuters και τις δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου, το προσχέδιο συμφωνίας προβλέπει και την αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων ύψους περίπου 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία βρίσκονται παγωμένα στις ΗΠΑ.