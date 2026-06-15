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Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει
Ειδήσεις
00:53 - 15 Ιουν 2026

Στις 19 Ιουνίου υπογράφεται η συμφωνία ειρήνης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν - Τραμπ: Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Κυριακής (14/6) ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό της χώρας, σηματοδοτώντας τη σημαντικότερη εξέλιξη μέχρι στιγμής έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων.

«Η Συμφωνία με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν έχει πλέον ολοκληρωθεί. Συγχαρητήρια σε όλους!» δήλωσε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι έδωσε εντολή για την άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, γράφοντας: «Πλοία όλου του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Αφήστε το πετρέλαιο να ρέει!»

«Με το παρόν εξουσιοδοτώ πλήρως το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ χωρίς τέλη και, ταυτόχρονα, εγκρίνω την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψε ο Τραμπ.

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε επίσης από την πλευρά του ότι έπειτα από εντατικές διαπραγματεύσεις επιτεύχθηκε η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Όπως ανακοίνωσε ο Σαρίφ μέσω ανάρτησης στο X, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει με την «άμεση και οριστική παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

«Η επίσημη τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 19 Ιουνίου, στην Ελβετία.», πρόσθεσε ο Πακιστανός πρωθυπουργός.

Το κρατικό τηλεοπτικό κανάλι ειδήσεων του Ιράν ανακοίνωσε ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ, αλλά απέδωσε την είδηση ​​στη δήλωση του πρωθυπουργού του Πακιστάν.

Στην ανακοίνωση της κρατικής τηλεόρασης, ο παρουσιαστής λέει ότι οι ΗΠΑ «αναγκάστηκαν να υπογράψουν συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και το Μέτωπο Αντίστασης».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/06/2026 - 01:13
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