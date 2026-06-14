Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/6) κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του Ράλλυ Δωδώνης, προκαλώντας την προσωρινή διακοπή του αγώνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, αγωνιστικό όχημα εξετράπη της πορείας του και κατέληξε προς το σημείο όπου βρίσκονταν θεατές, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματίας ενδέχεται να είναι παιδί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές σχετικά με την ταυτότητα ή την κατάσταση της υγείας του.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης καταγράφηκε και δεύτερο συμβάν. Ειδικότερα, το όχημα που είχε αναλάβει τον έλεγχο της αγωνιστικής διαδρομής φέρεται να εξετράπη επίσης της πορείας του, προκαλώντας υλικές ζημιές χωρίς να υπάρχουν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, αναφορές για τραυματισμούς.

Μετά τα περιστατικά, οι διοργανωτές προχώρησαν στην προσωρινή διακοπή των αγώνων, ενώ αναμένονται περισσότερες πληροφορίες για τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν τα συμβάντα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj8m0bzxapwx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}