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Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία
Πολιτική
17:41 - 14 Ιουν 2026

Σχοινάς: Πάνω από 20 δισ. ευρώ στον πρωτογενή τομέα την επόμενη εξαετία

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, ανακοίνωσε σήμερα (14/6) από τη Νέα Τρίγλια ότι κατά την επόμενη εξαετία προβλέπεται να κατευθυνθούν στον πρωτογενή τομέα πόροι που ξεπερνούν τα 20 δισεκατομμύρια ευρώ, με στόχο την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη στήριξη των Ελλήνων παραγωγών.  

Συγκεκριμένα, ο κ. Σχοινάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις διαπραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα θα διαδραματίσει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων. Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων, αλλά και η παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα οι πολιτικές στις ανάγκες της ελληνικής γεωργίας.

Παρουσιάζοντας τον σχεδιασμό του υπουργείου για το προσεχές διάστημα, ο κ. Σχοινάς προσδιόρισε τρεις βασικούς άξονες δράσης: την αποκατάσταση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών, τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και την προώθηση επενδύσεων που θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται στο σύστημα πληρωμών, σημείωσε ότι η μετάβαση στο νέο μοντέλο ενδέχεται να συνοδευτεί από προκλήσεις και δυσκολίες προσαρμογής. Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή υλοποίηση των αλλαγών, καλώντας παράλληλα τους παραγωγούς να εμπιστευθούν τη διαδικασία, καθώς οι παρεμβάσεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη για μεγαλύτερη εθνική ευχέρεια κινήσεων και για μείωση των γραφειοκρατικών βαρών στο πλαίσιο της νέας ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής. Όπως τόνισε, οι ιδιαιτερότητες της ελληνικής γεωργίας και των μεσογειακών καλλιεργειών επιβάλλουν μια πιο προσαρμοσμένη προσέγγιση σε σχέση με άλλες περιοχές της Ευρώπης.

Παράλληλα, ανέδειξε ως στρατηγική προτεραιότητα την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των ελληνικών αγροτικών προϊόντων, με στόχο τόσο τη βελτίωση του εισοδήματος των παραγωγών όσο και την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σχοινάς επισήμανε ότι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα απαιτεί μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, συνέπεια και σταθερότητα. Παράλληλα, αναφερόμενος στο ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον, υποστήριξε ότι η χώρα οφείλει να παραμείνει σε τροχιά σταθερότητας, απορρίπτοντας, όπως είπε, λύσεις που βασίζονται σε εύκολες υποσχέσεις και πρόσκαιρες προσεγγίσεις.

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