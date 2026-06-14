Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της ΔΑΟΕ, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση της εν ψυχρώ εκτέλεσης ενός νεαρού άνδρα, που σημειώθηκε το Σάββατο (13/6) στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Μπενάκη στα Εξάρχεια.

Πιο αναλυτικά, το θύμα έχει ταυτοποιηθεί και πρόκειται για έναν 25χρονο υπήκοο Τουρκίας, ο οποίος είχε εισέλθει στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2024 και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου. Μέχρι στιγμής δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές, ενώ είχε προσαχθεί περιστασιακά μόνο στο πλαίσιο ελέγχων, μία φορά στο Βόλο και μία στην Αθήνα.

Όπως σημειώνεται, οι αρχές ασφαλείας δεν έχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν τον 25χρονο με οργανωμένο έγκλημα, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο εμπλοκής του σε εγκληματικές δραστηριότητες, όπως η διακίνηση ναρκωτικών, δεδομένης της αγριότητας της επίθεσης, η οποία παραπέμπει σε πιθανό ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

Παράλληλα, διερευνώνται όλα τα πιθανά σενάρια, ενώ λαμβάνεται υπόψη και η μεθοδολογία της επίθεσης. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, ο δράστης, ο οποίος διέφυγε τρέχοντας προς τον λόφο του Στρέφη, φέρεται να πυροβόλησε τον 25χρονο πέντε φορές με πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών, στο πρόσωπο και το κεφάλι. Στο σημείο εντοπίστηκαν πέντε κάλυκες.

Συγκλονιστική είναι και η εικόνα που καταγράφηκε στον τόπο του εγκλήματος, καθώς δίπλα στη σορό του θύματος βρισκόταν το σκυλί του, το οποίο δεν απομακρύνθηκε από κοντά του.

Για την υπόθεση η αστυνομία πραγματοποιεί έρευνες, συλλέγοντας καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και αναζητώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, με στόχο την ταυτοποίηση του δράστη.

Κλείνοντας όπως επισημαίνεται, αναμένονται και πληροφορίες από τις τουρκικές αρχές σχετικά με το προφίλ και το παρελθόν του θύματος.

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