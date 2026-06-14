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Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα
Ειδήσεις
14:30 - 14 Ιουν 2026

Ρουμανία: Νέος υποψήφιος πρωθυπουργός ο κεντροδεξιός Αντριάν Βεστέα - «Καλπάζει» ο πληθωρισμός στη χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρόεδρος της Ρουμανίας, Νίκουσορ Νταν, πρότεινε την Κυριακή (14/6) τον κεντροδεξιό πολιτικό Αντριάν Βεστέα ως τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας, μετά την αποτυχία του προηγούμενου υποψηφίου να εξασφαλίσει επαρκή υποστήριξη για τον σχηματισμό τεχνοκρατικής κυβέρνησης.      

«Ο Ευγένιος Τομάκ παραιτήθηκε από την εντολή του σήμερα το πρωί και υπό αυτές τις συνθήκες διορίζω τον κ. Αντριάν Βεστέα ως πρωθυπουργό», δήλωσε ο Νταν από το προεδρικό μέγαρο Cotroceni.

«Είναι ένα πρόσωπο που προσέλκυσε ευρωπαϊκά κονδύλια, είναι ένα πρόσωπο που ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη… είναι ένας ξεκάθαρα φιλοδυτικός πολιτικός», ανέφερε στο ίδιο φόντο ο Νταν. «Επομένως, είμαι βέβαιος ότι θα φέρει εις πέρας με επιτυχία αυτό το έργο».

Σύμφωνα με το Politico, ο Βεστέα, πρώην δήμαρχος, πρόεδρος περιφερειακού συμβουλίου και υπουργός Ανάπτυξης από το κεντροδεξιό Εθνικό Φιλελεύθερο Κόμμα (PNL), δήλωσε ότι στόχος του είναι να σχηματίσει μια «πολιτική κυβέρνηση που θα αναλάβει πραγματικές μεταρρυθμίσεις και θα διατηρήσει τη Ρουμανία σε φιλοδυτική πορεία».

«Είμαστε η έκτη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης και πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη. Και αυτό θα κάνω από την πρώτη ημέρα», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Βεστέα.

Σημειώνεται ότι ο διορισμός αυτός έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάθεση από τον Νταν στον Τομάκ της εντολής για σχηματισμό τεχνοκρατικής κυβέρνησης, έναν μήνα αφότου το κεντροαριστερό και το ακροδεξιό στρατόπεδο συνεργάστηκαν για την αποπομπή του πρωθυπουργού Ιλίε Μπολοτζάν λόγω μέτρων λιτότητας.

Αντιμέτωπη με τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη η Ρουμανία

Επισημαίνεται ότι η Ρουμανία καταγράφει τον υψηλότερο πληθωρισμό και το μεγαλύτερο δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει αντιμετωπίσει έντονες αντιδράσεις για τις προσπάθειες δημοσιονομικής εξισορρόπησης παράλληλα με την αύξηση των αμυντικών δαπανών, στο πλαίσιο των δεσμεύσεων της χώρας στο ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, η ανακοίνωση προκάλεσε άμεση κριτική ακόμη και στο ίδιο το κόμμα του Βεστέα. Ο Μπολοτζάν, ο οποίος είναι επικεφαλής του PNL, δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είχε ενημερωθεί για την απόφαση διορισμού του Βεστέα, χαρακτηρίζοντάς την «εχθρική ενέργεια» και κατηγορώντας τον Νταν για «απόπειρα διάσπασης του PNL».

Τέλος, να σημειωθεί ότι οι βουλευτές θα πρέπει να εγκρίνουν το διορισμό. Στη συνέχεια, ο Βεστέα θα έχει 10 ημέρες για να σχηματίσει κυβέρνηση και να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική έγκριση.

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