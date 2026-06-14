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Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων
Ειδήσεις
10:15 - 14 Ιουν 2026

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Reporter.gr Newsroom
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Δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις στο κέντρο της Γενεύης κάλυψαν τις προσόψεις τους με ξύλινα προστατευτικά πάνελ ενόψει των προγραμματισμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της G7 που αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Κυριακή (14/6).      

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Associated Press, οι γαλλικές και ελβετικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και άλλοι ηγέτες πρόκειται να συμμετάσχουν στη Σύνοδο Κορυφής της G7, των κορυφαίων βιομηχανικών χωρών, η οποία ξεκινά τη Δευτέρα. Υπάρχουν ανησυχίες ότι η διοργάνωση ενδέχεται να προκαλέσει βίαιες ταραχές.

Σημειώνεται ότι η σύνοδος, που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Ιουνίου στη γαλλική πόλη Εβιάν-λε-Μπεν, στις όχθες της λίμνης της Γενεύης, έχει ως βασικά θέματα συζήτησης τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία και τις παγκόσμιες οικονομικές ανισορροπίες.

Την ίδια ώρα, οργανώσεις ακτιβιστών, μεταξύ των οποίων περιβαλλοντικές, φεμινιστικές και αντικαπιταλιστικές ομάδες, έχουν καλέσει σε μεγάλη διαδήλωση αργότερα την Κυριακή.

Παράλληλα, ένας στολίσκος περίπου 20 σκαφών εμφανίστηκε το Σάββατο στη λίμνη της Γενεύης, ανοιχτά των ακτών του Εβιάν, αναρτώντας πανό κατά της G7 και υπέρ της Παλαιστίνης.

Σύμφωνα δε με ελβετικά μέσα ενημέρωσης, περίπου 20 διαδηλωτές συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής. Νωρίτερα, από 100 έως 150 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στη Γενεύη για μια ποδηλατική διαμαρτυρία, επιβραδύνοντας την κυκλοφορία και φωνάζοντας συνθήματα κατά της G7 και υπέρ της Παλαιστίνης, όπως μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας RTS.

Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και οι τοπικοί παράγοντες ανησυχούν μήπως επαναληφθούν τα βίαια επεισόδια που είχαν σημειωθεί στο περιθώριο της Συνόδου της G8 το 2003, όταν η Ρωσία συμμετείχε ακόμη στην ομάδα των χωρών, και τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες καταστροφές σε καταστήματα και βιτρίνες.

Σε αυτό το φόντο, η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ο στρατός θα αναπτύξει περίπου 4.000 στελέχη για την υποστήριξη της αστυνομίας κατά τη διάρκεια της συνόδου. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν περιορισμούς στην εναέρια κυκλοφορία και στις μετακινήσεις στους δρόμους, καθώς και περιπολίες στη λίμνη της Γενεύης. Από τις 35 οδικές συνοριακές διαβάσεις, μόνο επτά θα παραμείνουν ανοιχτές. Επιπλέον, οι αρχές της Γενεύης θα κλείσουν ένα μεγάλο πάρκο όπου οι ακτιβιστές σχεδίαζαν να συγκεντρωθούν.

Από την πλευρά της, η Γαλλία θα αναπτύξει περισσότερους από 13.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες για την ασφάλεια της συνόδου στην περιοχή κοντά στα σύνορα. Περισσότεροι από 800 Γάλλοι συνοριοφύλακες θα βρίσκονται σε υπηρεσία, έναντι περίπου 60 που απασχολούνται συνήθως. Το Σάββατο, γαλλικές μονάδες χωροφυλακής περιπολούσαν με ταχύπλοα ανοιχτά των ακτών του Εβιάν, ενώ ένας αξιωματικός επέδειξε μια ογκώδη συσκευή παρεμβολής και εξουδετέρωσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drone), παρουσιάζοντας μέρος των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται ενόψει της συνόδου.

Επισημαίνεται ότι οι διαδηλώσεις γύρω από τέτοιου είδους συναντήσεις πολιτικών και οικονομικών ηγετών δεν αποτελούν κάτι πρωτόγνωρο. Αυτή τη φορά, οι ακτιβιστές επιδιώκουν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ σε ζητήματα όπως οι δασμοί, ο πόλεμος με το Ιράν, η κλιματική κρίση, αλλά και να αναδείξουν τις παλαιότερες σχέσεις του με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα Τζέφρι Έπσταϊν.

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