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Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Ειδήσεις
22:00 - 14 Ιουν 2026

Γάζα: Τουλάχιστον έξι νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους την Κυριακή (14/6) από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές και πυρά στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς υγειονομικούς αξιωματούχους, την ώρα που οι διεθνείς διαμεσολαβητές εντείνουν τις προσπάθειες για τη διατήρηση της εκεχειρίας που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Πιο αναλυτικά, όπως ανέφεραν ιατρικές πηγές, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ισραηλινό αεροσκάφος έπληξε περιοχή κοντά στο νοσοκομείο Al-Yeman Al-Saeed, στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπάλια.

Παράλληλα, δύο ακόμη Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους σε ξεχωριστά περιστατικά με πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στη νότια και κεντρική Γάζα, συγκεκριμένα στην Χαν Γιουνίς και στην Πόλη της Γάζας.

Τα νέα περιστατικά βίας καταγράφονται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για τη διατήρηση της εύθραυστης εκεχειρίας, ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην περιοχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/06/2026 - 21:12
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