Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης
Αναλύσεις
12:35 - 09 Οκτ 2025

Κόκκαλης (Intralot): Έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει ένας νέος κύκλος ανάπτυξης

Reporter.gr Newsroom
Ο Σωκράτης Κόκκαλης κήρυξε την Πέμπτη (9/10) την έναρξη της συνεδρίασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με αφορμή την είσοδο των νέων μετοχών της Intralot μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  

Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Intralot, τόνισε ο Σωκράτης Κόκκαλης, σημειώνοντας πως η εταιρεία έπειτα από 35 χρόνια πορείας ανοίγει έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.

Ο κ. Κόκκαλης τόνισε: «Ελπίζω να πάνε καλά οι δραστηριότητές μας και να είναι ευχαριστημένοι όλοι οι επενδυτές, όλοι οι μέτοχοι, μικροί και μεγάλοι. Γιατί το χρηματιστήριο ουσιαστικά σήμερα είναι ο πνεύμονας της οικονομίας».

Ο CEO της ΕΧΑΕ, Γιάννος Κοντόπουλος υπογράμμισε από τη μεριά του ότι η Intralot άντλησε συνολικά περίπου 729 εκατομμύρια ευρώ, με τα προσφερόμενα κεφάλαια να αγγίζουν τα 1,3 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να φτάνει τις τρεις φορές. Με την εξαγορά της Bally's δημιουργεί μια ισχυρή εταιρεία στον χώρο των online τυχερών παιχνιδιών και των λοταριών με κεφαλαιοποίηση περίπου 2,3 δισ. ευρώ, που θα είναι εισηγμένη στο ελληνικό χρηματιστήριο.

