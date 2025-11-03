ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΧΑ: Εγγύτερη στήριξη του ΓΔ στις 1990 μονάδες
Αναλύσεις
09:59 - 03 Νοε 2025

ΧΑ: Εγγύτερη στήριξη του ΓΔ στις 1990 μονάδες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Υποχώρηση κατά 0,50% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 1995,20 μονάδες (στο -0,81% ο ΓΔ & στο - 2,38% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο -1,92% ο ΓΔ & στο -1,98% οι τράπεζες στο μήνα, στο +35,76% ο ΓΔ & στο +73,97% οι τράπεζες στο έτος).  

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 351,8 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές αρκέστηκαν στην καταγραφή του ενδοσυνεδριακού υψηλού των 2011 μονάδων στο ξεκίνημα καθώς η συνέχεια ανήκε στους πωλητές.

Οι τελευταίοι με ρευστοποιήσεις τραπεζών και άλλων blue chips οδήγησαν το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό των 1978 μονάδων λίγο μετά τις 12.30μμ για να περιοριστούν οι απώλειες μέχρι τις δημοπρασίες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,281% με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν.

Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (-1,03%) κατέγραψε απώλειες με τη Eurobank (-2,45%) να υποαποδίδει. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Helleniq Energy (-5,68%, πακέτα στο €7,55), ο ΟΠΑΠ (-0,88%), η Κύπρου (-1,48%) και ο Τιτάν (-1,02%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η ΕΛΧΑ (+2,24%), η Βιοχάλκο (+1,07%), η Optima (+1,13%) και η Mevaco (+2,27%) από τις λοιπές μετοχές.

Απολογιστικά, 42 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 68 εκείνων που υποχώρησαν. Το ΔΑΑ, η Metlen, ο Τιτάν και η Εθνική την Τετάρτη (5/11) και η Alpha Bank την Πέμπτη (6/11), ανακοινώνουν αποτελέσματα 9μηνου.

Την Τετάρτη (5/11) ανακοινώνονται, ακόμη, οι αλλαγές των δεικτών MSCI και την Παρασκευή (7/11) η Scope Ratings ανακοινώνει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο.

Στο διήμερο 6-7/11 διενεργείται στην Αθήνα συνέδριο για την μέσω Ελλάδος προώθηση του LNG στην Ευρώπη.

Όπως σημειώνει η Κύκλος Χρηματιστηριακή, παραμένει στις 1990 μονάδες η εγγύτερη στήριξη του ΓΔ.

Επιχειρηματικά νέα

Μetlen Energy & Metals: η Morgan Stanley επαναλαμβάνει τη σύσταση «υπεραπόδοση» (Overweight) για τη με τιμή-στόχο τα €66, διατηρώντας την αισιοδοξία της για τη μετοχή. «Ελκυστική εταιρεία με σταθερή δημιουργία αξίας και φθηνή αποτίμηση».

Coca-Cola HBC: Η χρηματιστηριακή εταιρεία Χρυσοχοΐδης ανεβάζει την τιμή-στόχο της στα 49 ευρώ (από 42 ευρώ προηγουμένως) μετά την κίνηση εξαγοράς της Coca-Cola Beverage Africa.

ΕΚΤΕΡ: Deal με Orilina για το yaught club στο πάρκο του Ελληνικού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε €3,53 εκατ.

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση της τάξεως του 5,3% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών για το λιανικό εμπόριο τον Αύγουστο του 2025.

ΤτΕ Σεπτέμβριος 2025: το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,33% (στα 0,32% στα υφιστάμενα), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων αυξήθηκε στο 4,51% (στο 4,63% στα υφιστάμενα). Έτσι, το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων αυξήθηκε στις 4,18 εκατοστιαίες μονάδες (στις 4,31 στα υφιστάμενα).

Eurostat: Στο 1,7% από 1,8% επιβραδύνθηκε περαιτέρω ο ετήσιος πληθωρισμός στη χώρα μας τον Οκτώβριο. Χαμηλότερα κινήθηκε ο πληθωρισμός και στην ευρωζώνη τον Οκτώβριο, στο 2,1% σε ετήσια βάση, από 2,2% τον Σεπτέμβριο.

ΔΑΑ: Η επιβατική κίνηση το εννεάμηνο του 2025 ανήλθε σε 26,1 εκατ. επιβάτες, αυξημένη 6,7% σε σχέση με το εννεάμηνο του 2024. Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 335,6 εκατ. ευρώ, 1.3% χαμηλότερο σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2024, εναρμονισμένο με τον βραχυπρόθεσμο στόχο του ΔΑΑ. Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 185,8 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4,8%, λόγω της μείωσης του Μεταφερόμενου Ποσού.

Τελευταία τροποποίηση στις 03/11/2025 - 10:04
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα
Σχόλια Αγοράς

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274
Αναλύσεις

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης
Οικονομία

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Οι ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες «γύρισαν» την αγορά στο -2,26%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 13:13

Η Αθήνα στον ρυθμό του Final Four της EuroLeague

Οικονομία
18/05/2026 - 13:09

Προσωπικός Βοηθός: Ενισχύεται με χρηματοδότηση 34,8 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
18/05/2026 - 13:07

«Αλλαγή»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 13:00

Επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα Βορίζια: Έξι συλλήψεις για ζωοκλοπές, καταπατήσεις και εκβιασμούς

Πολιτική
18/05/2026 - 12:54

Ανδρουλάκης: Οι οκτώ δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ναυτιλία
18/05/2026 - 12:51

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

Αυτοδιοίκηση
18/05/2026 - 12:49

Δήμος Αθηναίων: Την Τετάρτη (20/5) ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή μαθητών στα καλοκαιρινά camps

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:38

Χανταϊός: Στο Ρότερνταμ για απολύμανση το υπερωκεάνιο MV Hondius

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 12:32

Η EY επαναπροσδιορίζει τις ελεγκτικές υπηρεσίες με agentic AI

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 12:25

Οι Κερδισμένοι και οι Χαμένοι της Νέας Παγκόσμιας Τάξης του Πετρελαίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 12:22

Καραβίας: Σήμα για άνοιγμα στην ινδική αγορά – «Προτεραιότητα η διαφοροποίηση των πηγών εσόδων»

Ειδήσεις
18/05/2026 - 12:15

Ιράν: Νέα αναθεωρημένη πρόταση προς τις ΗΠΑ με σκοπό τον τερματισμό της σύγκρουσης

Οικονομία
18/05/2026 - 12:05

Καύσιμα: Έρχονται τιμές άνω των €2,10 στη βενζίνη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 12:00

ΡΑΑΕΥ: Νέο εργαλείο για τη στατιστική ανάλυση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας

Οικονομία
18/05/2026 - 11:59

ΤτΕ: Οι επιπτώσεις της πολεμικής σύρραξης πέρασαν άμεσα στις καταναλωτικές τιμές

Ομόλογα
18/05/2026 - 11:55

Βρετανία: Στα ύψη το κόστος δανεισμού – Ασφυκτική πίεση στον Στάρμερ

Ναυτιλία
18/05/2026 - 11:54

Συμβιβασμός $2,25 δισ. για το δυστύχημα του «Dali» – Ανοιχτό το μέτωπο ευθυνών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 11:47

ΔΕΗ: Καλύφθηκε σε χρόνο ρεκόρ η ΑΜΚ - Ζήτηση στην περιοχή των €9-10 δισ.

Πολιτική
18/05/2026 - 11:42

«Η Ελλάδα που αντιστέκεται»: Το βίντεο-ντοκιμαντέρ του Παύλου Γερουλάνου για τον Έβρο

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 11:38

Νευρικότητα στις αγορές: ΔΕΗ, τράπεζες και Μέση Ανατολή καθορίζουν το κλίμα

ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ
18/05/2026 - 11:33

Ικτίνος: Σε «ρότα» υλοποίησης η συμφωνία διεθνούς αξιοποίησης του ακινήτου της στον Όρμο Σητείας Κρήτης

Magazino
18/05/2026 - 11:11

Διεθνής Ημέρα Μουσείων: Οι δωρεάν δράσεις που αξίζει να βάλεις στο πρόγραμμα

ΑΜΥΝΑ
18/05/2026 - 11:05

Mission 2030: Ο κλάδος της Αεροδιαστημικής και Άμυνας εισέρχεται σε νέα εποχή ανάπτυξης - Οι προκλήσεις

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/05/2026 - 11:03

ΔΑΑ: Άνοδος 8,1% στην επιβατική κίνηση το πρώτο τρίμηνο του 2026

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 10:50

ΔΕΗ: Η ανακοίνωση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου – Στο 33,4% το ποσοστό του Δημοσίου

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18/05/2026 - 10:47

Eurobank: Δωρεά εξοπλισμού στο Αγαθονήσι - Διαχρονική η στήριξη στις ένοπλες δυνάμεις

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 10:41

Στα «κόκκινα» οι ευρωαγορές μετά το νέο τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως €4,3 δισ.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ