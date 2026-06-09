Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Η UniCredit γνωστοποίησε την Τρίτη (9/6) ότι ενίσχυσε περαιτέρω τη θέση της στην Commerzbank, καθώς επιπλέον μέτοχοι της γερμανικής τράπεζας ανταποκρίθηκαν στην δημόσια πρόταση εξαγοράς, προσφέροντας νέες μετοχές· μία εξέλιξη που ενδυναμώνει τη θέση του ιταλικού τραπεζικού ομίλου σε μία από τις σημαντικότερες διασυνοριακές τραπεζικές διεκδικήσεις που εξελίσσονται σήμερα στην Ευρώπη.

Όπως ανακοίνωσε η UniCredit, το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της στην Commerzbank ανέρχεται πλέον στο 37,7%, μετά την προσθήκη ακόμη 10,9% των μετοχών της γερμανικής τράπεζας, οι οποίες προσφέρθηκαν από επενδυτές κατά την τελευταία εβδομάδα στο πλαίσιο της πρότασης εξαγοράς.

Υπέρβαση του ορίου που είχε θέσει η UniCredit

Η ιταλική τράπεζα διευκρίνισε ότι η συνολική έκθεσή της στην Commerzbank φτάνει το 40,9%, εφόσον συνυπολογιστούν τόσο οι μετοχές που κατέχει άμεσα όσο και εκείνες που συνδέονται με παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα τα οποία μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές.

Ταυτόχρονα, η UniCredit διατηρεί και πρόσθετες θέσεις μέσω παραγώγων που διακανονίζονται σε μετρητά.

Τα ποσοστά αυτά υπερβαίνουν αισθητά το κατώφλι του 30% που η ίδια η τράπεζα είχε ορίσει ως βασικό στόχο για την επιτυχή έκβαση της προσφοράς της.

Υπενθυμίζεται ότι η Commerzbank είχε ανακοινώσει στα τέλη της περασμένης εβδομάδας πως ποσοστό 7,85% του μετοχικού της κεφαλαίου είχε ήδη προσφερθεί στην πρόταση της UniCredit, η οποία αποτιμά τη γερμανική τράπεζα κοντά στα 40 δισ. ευρώ και βασίζεται σε ανταλλαγή μετοχών.

Παρά τα νέα δεδομένα, οι δύο πλευρές εξακολουθούν να διαφωνούν ως προς την ερμηνεία του βαθμού αποδοχής της πρότασης. Η Commerzbank υποστηρίζει ότι οι μετοχές που έχουν προσφερθεί δεν συνιστούν απαραίτητα ψήφο εμπιστοσύνης των επενδυτών στη συμφωνία, καθώς σε μεγάλο βαθμό προέρχονται από τραπεζικά ιδρύματα που διατηρούν παράλληλα σχέσεις αντισυμβαλλομένου με την UniCredit σε συμβόλαια παραγώγων.

Από την πλευρά της, η UniCredit επισήμανε σε ξεχωριστή ανακοίνωσή της ότι η διοίκηση της Commerzbank είναι απολύτως ελεύθερη να εισηγηθεί στους μετόχους της την απόρριψη της προσφοράς.

Αντιδράσεις στη Γερμανία

Η απόπειρα εξαγοράς της Commerzbank έχει λάβει πλέον έντονη πολιτική διάσταση στη Γερμανία, προκαλώντας τη δυσφορία της κυβέρνησης του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς. Το γερμανικό Δημόσιο εξακολουθεί να κατέχει περίπου το 12% της τράπεζας, ποσοστό που διατηρεί από την περίοδο της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, όταν είχε συμμετάσχει στη διάσωσή της.

Ο Μερτς έχει χαρακτηρίσει την εχθρική προσέγγιση της UniCredit «απαράδεκτη» για ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στρατηγικής σημασίας για τη γερμανική οικονομία, εκφράζοντας ανησυχίες για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια εξέλιξη στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των εξαγωγικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Σε παλαιότερη επιστολή του προς το προσωπικό της Commerzbank είχε υποστηρίξει ότι η τακτική της UniCredit πλήττει το κλίμα εμπιστοσύνης, ενώ αργότερα επανέλαβε ότι η Γερμανία στηρίζει μεν την ευρωπαϊκή τραπεζική ενοποίηση, ωστόσο αντιτίθεται σε εχθρικές και επιθετικές κινήσεις εξαγορών.

Αντιδράσεις εκφράζονται και από τη διοίκηση της Commerzbank, τα εργατικά συνδικάτα αλλά και πολιτικούς κύκλους, οι οποίοι φοβούνται πιθανές περικοπές θέσεων εργασίας και μεταφορά κρίσιμων λειτουργιών και αποφάσεων εκτός γερμανικών συνόρων.

Η υπόθεση εξελίσσεται πλέον σε κρίσιμο τεστ για τη στάση του Βερολίνου απέναντι στη δημιουργία ισχυρών πανευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων μέσω εξαγορών γερμανικών τραπεζών, ένα ζήτημα που ενδέχεται να δημιουργήσει τριβές και με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.