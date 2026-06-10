Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν προτίθεται να ανανεώσει την εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ ούτε με τον Καναδά, ούτε και με το Μεξικό, όπως δήλωσε, σύμφωνα με το Bloomberg, προαλείφοντας έτσι το έδαφος για διαπραγματεύσεις που ενδέχεται να διαρκέσουν μήνες ή και χρόνια σχετικά με τις διατάξεις που διέπουν τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και άλλους βασικούς κλάδους.

Υπενθυμίζεται πως η κρίσιμη προθεσμία για την παράταση της συμφωνίας, την οποία ο Τραμπ είχε διαπραγματευτεί κατά την πρώτη του θητεία για να έχει διάρκεια 16 ετών, είναι την 1η Ιουλίου.

Ωστόσο, καθώς ο Τραμπ έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις του από όταν επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, η διάθεσή του να μην ανανεωθεί η συμφωνία δεν θα πρέπει να προξενεί έκπληξη. Εάν, λοιπόν, η συμφωνία δεν παραταθεί για σαφές χρονικό διάστημα, αυτό σημαίνει πως κάθε χρόνο θα τίθεται υπό διαπραγμάτευση κι έτσι θα εγκαινιαστεί ένα καθεστώς κυλιόμενων ετήσιων αναθεωρήσεων.

«Δεν σκοπεύω να την ανανεώσω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, τη στιγμή που Μεξικό και Καναδάς αποτελούν δύο από τους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, με ετήσιο εμπορικό όγκο που ανέρχεται σε 2 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Τα εμπορεύματα που περιλαμβάνονται στη συμφωνία έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαιρεθεί από το κύμα δασμών που επέβαλε ο Τραμπ, συμβάλλοντας στη διατήρηση των τιμών σε χαμηλότερα επίπεδα για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Ωστόσο, ο πρόεδρος επέμεινε ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται εισαγωγές από τις δύο αυτές χώρες.

«Δεν χρειαζόμαστε τα αυτοκίνητά τους, δεν χρειαζόμαστε την ξυλεία τους, δεν χρειαζόμαστε την ενέργειά τους, δεν χρειαζόμαστε τίποτα από όσα έχουν», δήλωσε ο Τραμπ. «Αυτοί χρειάζονται όλα όσα έχουμε, και πρέπει να μας συμπεριφέρονται καλύτερα».

Ο Τραμπ δεν διευκρίνισε αν εξετάζει το ενδεχόμενο να αποχωρήσει πλήρως από τη συμφωνία, κάτι που μπορεί να κάνει κάθε συμβαλλόμενο μέρος με προειδοποίηση έξι μηνών.