Περνούν οι ευκαιρίες και χάνονται για το ΠΑΣΟΚ

Οσο κι αν πιέζεται η κυβέρνηση και βρίσκεται σταδιακά αντιμέτωπη με διάφορες αποκαλύψεις και σκάνδαλα, τόσο φανερώνονται και τα στραβοπατήματα της αντιπολίτευσης. Και ειδικότερα του ΠΑΣΟΚ, αφού η περίπτωση ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει και πολύ νόημα να συζητείται.

Μετά την μάλλον ατυχή επιλογή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να ψηφίσει «παρών» στην τροπολογία της κυβέρνησης για την τρίμηνη αναστολή των χορηγήσεων ασύλου, στην επιφάνεια έρχεται και πάλι το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ και καιρό το ΠΑΣΟΚ είχε ανακοινώσει ότι θα ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών των δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Όμως δεν το έχει κάνει ακόμη. Και τελικά πρόλαβε η κυβέρνηση να κάνει έναν ελιγμό, ανακοινώνοντας τη δική της πρόταση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, βάζοντας στο «κάδρο» και τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ. Μάλλον θα πρέπει να ξαναδούν πολλά στην αξιωματική αντιπολίτευση, αφού χάνουν τη μία ευκαιρία μετά από την άλλη…