«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ξέρεις ότι οι εκλογές πλησιάζουν όταν στο διαδίκτυο εμφανίζονται εφαρμογές - εργαλεία για τους αναποφάσιστους.

Για παράδειγμα, η AWGMeta λανσάρει έναν νέο Ψηφιακό Βοηθό Πολιτικής Απόφασης: Οι «Έλληνες Αναποφάσιστοι», η νέα civic-tech εφαρμογή της AWGMeta, ένας Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης που επιχειρεί να αντιστρέψει τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να προσεγγίζουμε την πολιτική επιλογή.

Ο χρήστης δεν ξεκινά δηλώνοντας κόμμα, ιδεολογική ταυτότητα ή πρόσωπο που συμπαθεί. Ξεκινά απαντώντας σε συγκεκριμένα πολιτικά διλήμματα για την οικονομία, την υγεία, την εργασία, την παιδεία, τη στέγαση, το μεταναστευτικό, τους θεσμούς, την ενέργεια, την Ευρώπη και τα κοινωνικά δικαιώματα. Μόνο όταν ολοκληρώσει αυτή τη διαδικασία βλέπει πού οι δικές του θέσεις συναντούν — και πού αποκλίνουν από — τις τεκμηριωμένες δημόσιες θέσεις των πολιτικών κομμάτων.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας οι «Έλληνες Αναποφάσιστοι» δεν σχεδιάστηκαν για να πουν στον πολίτη «είσαι αυτό» ή «ψήφισε εκείνο». Σχεδιάστηκαν για να του δείξουν ότι η πραγματική πολιτική ταυτότητα συχνά δεν χωράει σε ένα κουτί: κάποιος μπορεί να βρίσκεται κοντά σε μία πολιτική δύναμη στην οικονομία, σε μια δεύτερη στο ΕΣΥ, σε μια τρίτη στους θεσμούς και να διαφωνεί έντονα με όλες σε ένα άλλο ζήτημα. Γι’ αυτό το αποτέλεσμα παρουσιάζεται ως προγραμματική και θεματική εγγύτητα, όχι ως πρόβλεψη ψήφου ή πολιτική σύσταση. Η εφαρμογή επιδιώκει να μετατρέψει τη στιγμή της πολιτικής επιλογής από μια αντανακλαστική αντίδραση σε μια μικρή διαδικασία αυτογνωσίας: πρώτα αποτυπώνεις τις δικές σου θέσεις, μετά κοιτάζεις τα κόμματα και μόνο στο τέλος βγάζεις το δικό σου συμπέρασμα.

Μετά τις βασικές ερωτήσεις, ο χρήστης μπορεί να προχωρήσει σε μια δεύτερη, πιο αναλυτική εικόνα, ώστε να εξετάσει τις αποχρώσεις των επιλογών του και να δει πού μια αρχική τοποθέτηση παραμένει σταθερή και πού γίνεται πιο σύνθετη όταν το δίλημμα αποκτά περισσότερη λεπτομέρεια. Αντί η εφαρμογή να αντιμετωπίζει αυτές τις αποχρώσεις σαν «αντίφαση», τις αντιμετωπίζει ως αυτό που πραγματικά είναι: τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες ζυγίζουν διαφορετικές αξίες, ανάγκες και πραγματικά κοινωνικά διλήμματα.

Αν αισθάνεστε ότι χρειάζεστε βοήθεια η εφαρμογή είναι διαθέσιμη ΕΔΩ