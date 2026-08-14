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Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&amp;P 500 παρά την ήπια διόρθωση
Χρηματιστήρια
23:05 - 14 Αυγ 2026

Εβδομαδιαία κέρδη στη Wall Street – Ιστορική επίδοση για τον S&P 500 παρά την ήπια διόρθωση

Reporter.gr Newsroom
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Η Wall Street υποχώρησε την Παρασκευή (14/8), μία ημέρα μετά το νέο ιστορικό ρεκόρ του S&P 500, καταφέρνοντας ωστόσο να ολοκληρώσει την τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow υποχώρησε κατά 0,20% στις 53.732,53 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,18% στις 7.785,15 μονάδες και ο Nasdaq έχασε 0,28% στις 26.729,16 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο Nasdaq κατέγραψε επίσης την τρίτη διαδοχική εβδομαδιαία άνοδο, με κέρδη 0,1%. Αντίθετα, ο Dow Jones ολοκλήρωσε την εβδομάδα με απώλειες 0,6%.

Η εβδομάδα ήταν ιστορική για τον S&P 500. Την Πέμπτη, ο δείκτης ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 7.800 μονάδες, φτάνοντας ενδοσυνεδριακά στο ιστορικό υψηλό των 7.816,70 μονάδων. Παράλληλα, είχε κλείσει σε νέο ρεκόρ και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Μετά τις διαδοχικές ανόδους του S&P 500, που ακολούθησαν τα ήπια στοιχεία για τον πληθωρισμό την Τετάρτη και την Πέμπτη, ο Jay Hatfield, διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors, εκτίμησε ότι η εικόνα της Παρασκευής αποτελεί πιθανό προάγγελο για την πορεία των αγορών κατά το υπόλοιπο του Αυγούστου και τον Σεπτέμβριο.

«Σήμερα βλέπουμε την αρχή μιας περιόδου σταθεροποίησης μετά την ανακοίνωση των εταιρικών αποτελεσμάτων», δήλωσε ο Hatfield στο CNBC.

Περισσότερο από το 90% των εταιρειών του S&P 500 έχουν ήδη ανακοινώσει τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, ενώ η αύξηση των κερδών σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο διαμορφώνεται περίπου στο 50%, σύμφωνα με τη FactSet.

Εφόσον η αύξηση των εταιρικών κερδών ολοκληρώσει την περίοδο ανακοίνωσης αποτελεσμάτων περίπου στα σημερινά επίπεδα, η τιμή του πετρελαίου παραμείνει πάνω από τα 80 δολάρια το βαρέλι με τα Στενά του Ορμούζ κλειστά και η Fed διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια, ο Hatfield εκτιμά ότι ο S&P 500 θα μπορούσε να φτάσει τις 8.100 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.

Ανησυχία για τον καταναλωτή

Οι επενδυτές εξέτασαν παράλληλα ορισμένα πιο αδύναμα στοιχεία για την αμερικανική οικονομία.

Οι λιανικές πωλήσεις τον Ιούλιο παρουσίασαν απροσδόκητη μηνιαία πτώση, ενώ και η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην οικονομία υποχώρησε τον Αύγουστο, ανατρέποντας τη βελτίωση που είχε καταγραφεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα πιο σύνθετο σκηνικό για τις αγορές: από τη μία πλευρά, τα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και η συγκρατημένη εικόνα του πληθωρισμού στηρίζουν τις μετοχές· από την άλλη, η εξασθένηση της καταναλωτικής δραστηριότητας αποτελεί ένδειξη ότι η αμερικανική οικονομία ενδέχεται να αρχίζει να χάνει μέρος της δυναμικής της.

Τέλος, όσον αφορά τις τιμές πετρελαίου, το Brent ενισχύθηκε κατά 1,77% στα 88,61 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI σημείωσε άνοδο 1,45% στα 82,43 δολάρια.

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