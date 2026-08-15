Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά της για την εξαγορά της Genco Shipping & Trading (GNK), τερματίζοντας έτσι μια σχεδόν μονοετή διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο ναυτιλιακών εταιρειών.

Η Diana ανακοίνωσε την Παρασκευή (14/8) ότι απέσυρε την προσφορά της εξαιτίας απαιτήσεων της Genco, τις οποίες χαρακτήρισε ως απαιτήσεις «που κανένας αξιόπιστος αγοραστής δεν θα μπορούσε ρεαλιστικά να ικανοποιήσει» και οι οποίες, σύμφωνα με τη Diana, «δημιουργούν σοβαρά και εύλογα ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο τα συμφέροντα του Διοικητικού Συμβουλίου της Genco εξακολουθούν να ευθυγραμμίζονται με εκείνα των μετόχων της».

Σύμφωνα με τη Diana, οι απαιτήσεις αυτές περιλάμβαναν 27,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά, επιπλέον 2,00 δολάρια ανά μετοχή ως αντανάκλαση των αναμενόμενων μερισμάτων της Genco για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, καθώς και τρεις μετοχές της Diana.

Με βάση την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Diana την Πέμπτη, το αίτημα αυτό αντιστοιχούσε σε συνολικό τίμημα περίπου 36,91 δολαρίων για κάθε μετοχή της Genco, ανέφερε η Diana. Η τιμή αυτή αντιπροσωπεύει premium 42% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Genco την Πέμπτη και premium 57% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της ημέρας πριν από την υποβολή της πιο πρόσφατης προσφοράς εξαγοράς από τη Diana.

Η Diana πρόσθεσε ότι, με την προσφορά τριών μετοχών της Diana για κάθε μετοχή της Genco, οι μέτοχοι της Genco θα κατείχαν περίπου 47% της νέας, ενοποιημένης εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η Diana υποστήριξε επίσης ότι η απαίτηση της Genco για 27,50 δολάρια ανά μετοχή σε μετρητά βασίζεται σε «περίπλοκες αποτιμήσεις» της καθαρής αξίας ενεργητικού της εταιρείας.

Εκπρόσωπος της Genco δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα της Wall Street Journal για σχόλιο.

Η μετοχή της Diana σημείωσε άνοδο 3,2% στα 2,56 δολάρια στις συναλλαγές μετά το κλείσιμο της αγοράς την Παρασκευή. Η μετοχή της Genco υποχώρησε 0,7% στα 26,16 δολάρια.

Η Diana είχε κάνει την πρώτη της προσέγγιση για την εξαγορά της Genco τον Νοέμβριο, προτείνοντας τίμημα 20,60 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά. Έκτοτε, αύξησε την προσφορά της αρκετές φορές και προχώρησε τόσο σε δημόσια προσφορά αγοράς (tender offer) για τις μετοχές της Genco όσο και σε μάχη για τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου (proxy fight), επιδιώκοντας την αντικατάσταση των μελών του.

Αργότερα, η Diana απέσυρε όλους εκτός από δύο από τους υποψηφίους που είχε προτείνει για το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ οι μέτοχοι της Genco καταψήφισαν αυτούς τους υποψηφίους σε συνέλευση μετόχων τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Genco. Η Diana τερμάτισε επίσης την προσφορά αγοράς των μετοχών της τον περασμένο μήνα.

Η Genco είχε ανακοινώσει τον περασμένο μήνα ότι οι σύμβουλοί της βρίσκονταν σε διαπραγματεύσεις με τη Diana σχετικά με την τελευταία πρόταση εξαγοράς. Η εξέλιξη αυτή αποτελούσε σημαντική αλλαγή στη στάση της εταιρείας και έδειχνε ότι μια συμφωνία ενδεχομένως βρισκόταν πλέον κοντά.

Η απόφαση της Diana να αποσύρει την προσφορά της τερματίζει, προς το παρόν, την πιθανότητα συγχώνευσης ή εξαγοράς μεταξύ των δύο εταιρειών.

Η Diana δήλωσε την Παρασκευή ότι εξακολουθεί να είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της Genco.

«Δώσαμε σε αυτή τη διαδικασία κάθε ευκαιρία να επιτύχει και η απάντηση της Genco δεν μας άφησε άλλη επιλογή από το να αποσύρουμε την πρότασή μας αυτή τη στιγμή», δήλωσε την Παρασκευή η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Diana, Semiramis Paliou.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την πορεία της εταιρείας, να θέτουμε δημόσια αυτά τα ζητήματα και να ζητούμε από το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διοικητική ομάδα της Genco να λογοδοτούν για κάθε δέσμευση που ανέλαβαν απέναντι στους μετόχους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.»

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