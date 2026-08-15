Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Το αποτύπωμα του Ιουλίου ήταν χαρακτηριστικό. Σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως η Σαντορίνη και η Ρόδος, η αυξημένη παρουσία επισκεπτών δεν συνοδεύτηκε από ανάλογη κινητικότητα στην εστίαση, τη διασκέδαση και τις αγορές. «Οι επισκέπτες ήρθαν, αλλά εμφανίστηκαν περισσότερο συγκρατημένοι στις αγορές, στην εστίαση και στη διασκέδασή τους», επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς.

Η πίεση στην αγοραστική δύναμη των Ευρωπαίων, σε συνδυασμό με τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, φαίνεται πως επηρέασε τις ταξιδιωτικές αποφάσεις και κυρίως το διαθέσιμο budget των επισκεπτών. Παράλληλα, οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή λειτούργησαν ανασταλτικά για μέρος της ζήτησης.

Ο Αύγουστος αλλάζει την εικόνα

Η εικόνα, ωστόσο, εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη με την είσοδο στον Αύγουστο. Η κορύφωση της θερινής περιόδου, οι υψηλές πληρότητες και η ενισχυμένη ζήτηση δημιουργούν μεγαλύτερη αισιοδοξία στους επαγγελματίες του τουρισμού, οι οποίοι βλέπουν πλέον περιθώριο να ανακτηθεί μέρος του χαμένου εδάφους.

Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα και Κως βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ζήτησης, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή παραμένει η εικόνα για τη Μύκονο και τη Σαντορίνη. Το μεγάλο στοίχημα της αγοράς είναι πλέον ο Αύγουστος να αποδειχθεί ο μήνας που θα «γυρίσει» την εικόνα των εισπράξεων.

Σε αυτή την εξίσωση προστίθεται και η δυναμική του last minute. Η ζήτηση της τελευταίας στιγμής δίνει επιπλέον ώθηση στις κρατήσεις, καθώς ταξιδιώτες που δεν είχαν προγραμματίσει έγκαιρα τις διακοπές τους αναζητούν διαθέσιμες επιλογές και αξιοποιούν τις ευκαιρίες που εμφανίζονται στην αγορά. Για τις επιχειρήσεις, η εξέλιξη αυτή μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντική ανάσα, ιδιαίτερα μετά έναν Ιούλιο που δεν απέδωσε τα αναμενόμενα.

Οι αερομεταφορές δείχνουν τη δυναμική

Τα στοιχεία από τα αεροδρόμια επιβεβαιώνουν ότι η ζήτηση για την Ελλάδα παραμένει ισχυρή. Κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, τα 39 αεροδρόμια της χώρας που εξυπηρετούν εμπορικές πτήσεις διακίνησαν 46.959.903 επιβάτες, έναντι 44.749.213 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 4,9%.

Ανοδικά κινήθηκε και η αεροπορική δραστηριότητα. Οι αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού έφτασαν τις 357.925, από 342.922 πέρυσι, σημειώνοντας άνοδο 4,4%.

Τα μεγέθη αυτά αποτυπώνουν τη σταθερή ελκυστικότητα της Ελλάδας ως τουριστικού προορισμού. Το ζητούμενο, όμως, για την αγορά δεν είναι πλέον μόνο ο αριθμός των επισκεπτών. Είναι η διάρκεια της παραμονής τους και, κυρίως, το ύψος της δαπάνης που αφήνουν στον προορισμό.

Το βλέμμα πλέον στον Σεπτέμβριο

Η μάχη δεν ολοκληρώνεται με την κορύφωση του Αυγούστου. Ο Σεπτέμβριος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποτελεί διαχρονικά ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα για τον ελληνικό τουρισμό.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει υψηλή εξάρτηση από τους θερινούς μήνες. Σύμφωνα με τη Mabrian, ο σχετικός δείκτης εποχικότητας φτάνει το 72,9%, όταν στην Ισπανία διαμορφώνεται στο 52,8% και στην Πορτογαλία στο 54,5%.

Ένας ισχυρός Σεπτέμβριος, επομένως, δεν θα αποτελούσε απλώς συνέχεια της καλής εικόνας του Αυγούστου. Θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κρίσιμος μήνας για την ενίσχυση των συνολικών εισπράξεων και την απορρόφηση μέρους των απωλειών του Ιουλίου.

Η δαπάνη

Πέρα από την αύξηση των αφίξεων, η επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού συνδέεται με την προσέλκυση επισκεπτών υψηλότερης δαπάνης και με τη δημιουργία ενός προϊόντος που θα μπορεί να λειτουργεί για περισσότερους μήνες τον χρόνο.

Η Αθήνα έχει ήδη πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό τουριστικό άλμα, με την ανάπτυξη των βραχυχρόνιων μισθώσεων, τις επενδύσεις σε ξενοδοχεία υψηλών προδιαγραφών και τη διεύρυνση της αεροπορικής συνδεσιμότητας να ενισχύουν σημαντικά τη θέση της.

Παράλληλα, η επέκταση του δικτύου του «Ελευθέριος Βενιζέλος» και η αύξηση των συχνοτήτων από ώριμες αγορές, μεταξύ των οποίων και οι ΗΠΑ, διευρύνουν τη δεξαμενή επισκεπτών.

Η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες επιλογές

Παρά τις προκλήσεις, η χώρα εξακολουθεί να βρίσκεται στις κορυφαίες επιλογές των διεθνών ταξιδιωτών. Ενδεικτικό είναι ότι η TUI κατατάσσει την Ελλάδα μαζί με την Ισπανία μεταξύ των δύο δημοφιλέστερων προορισμών για το φετινό καλοκαίρι.

Το ζητούμενο πλέον είναι η ισχυρή διεθνής ζήτηση να μετατραπεί σε μεγαλύτερη οικονομική απόδοση για την τουριστική αλυσίδα. Αυτό προϋποθέτει επενδύσεις σε υποδομές, καλύτερη διαχείριση της αυξημένης τουριστικής πίεσης και ένα χωροταξικό πλαίσιο που θα επιτρέψει την ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας.

Ο Αύγουστος, πάντως, δείχνει να δίνει στην αγορά την πολυπόθητη ανάσα. Η αυξημένη κίνηση και η δυναμική των κρατήσεων τελευταίας στιγμής δημιουργούν προσδοκίες για καλύτερες επιδόσεις στο ταμείο. Το τελικό πρόσημο της σεζόν θα κριθεί, όμως, από το αν αυτή η δυναμική θα διατηρηθεί και μετά την κορύφωση του Δεκαπενταύγουστου, με έναν δυνατό Σεπτέμβριο να αποτελεί το επόμενο μεγάλο στοίχημα.