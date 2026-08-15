Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Αφού δύο σημαντικές ποινικές υποθέσεις εναντίον του Luigi Mangione βρίσκονταν σε εξέλιξη για περισσότερο από έναν χρόνο, τα πράγματα πήραν δραματική τροπή την Παρασκευή, όταν ο 28χρονος δήλωσε ένοχος για παρακολούθηση (stalking) και παράλληλα παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε και σκότωσε τον διευθύνοντα σύμβουλο ασφαλιστικής εταιρείας υγείας Brian Thompson σε πεζοδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Η κίνηση αυτή έγινε έναν μήνα πριν από την προγραμματισμένη έναρξη της δίκης του Mangione για φόνο σε πολιτειακό δικαστήριο. Μετά τη δήλωση ενοχής της Παρασκευής, η νομική του ομάδα κατέθεσε επίσημους ισχυρισμούς ότι η πολιτειακή διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί, επειδή κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη δεύτερη δίωξη για την ίδια πράξη.

Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για την κίνηση του Μαντζιόνε.

Ποιο είναι το επιχείρημα του Μαντζιόνε;

Οι δικηγόροι του Μαντζιόνε υποστηρίζουν ότι οι πολιτειακές και οι ομοσπονδιακές αρχές συντονίστηκαν μεταξύ τους, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητες καταδίκης και να επιτύχουν αυστηρότερη πιθανή ποινή.

Ο ισχυρισμός ότι οι δύο ομάδες εισαγγελέων έδρασαν συντονισμένα είναι κρίσιμος για την υπεράσπιση, επειδή η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η πολιτεία αποτελούν ξεχωριστές δικαστικές αρχές, με καθεμία να έχει δικαίωμα να προχωρά στις δικές της νομικές διαδικασίες.

Στην προκειμένη περίπτωση, η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι οι δύο ομάδες εισαγγελέων δεν έδρασαν καθόλου ανεξάρτητα, γεγονός που, όπως λένε, παραβιάζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα του Μαντζιόνε σε δίκαιη διαδικασία.

«Από την ημέρα της σύλληψής του, στις 9 Δεκεμβρίου 2024, ο Μαντζιόνε υπήρξε πιόνι σε παράλληλες διώξεις που ασκήθηκαν από την Εισαγγελία της κομητείας της Νέας Υόρκης και το Υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών», έγραψαν.

Υποστηρίζουν επίσης ότι ο νόμος της Νέας Υόρκης περί double jeopardy (απαγόρευση διπλής δίωξης για την ίδια πράξη) εμποδίζει τις πολιτειακές κατηγορίες. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο νόμο, ένα άτομο δεν μπορεί να διωχθεί για δύο αδικήματα που «βασίζονται στην ίδια πράξη ή στην ίδια εγκληματική συναλλαγή/περιστατικό».

Υπάρχει προηγούμενο που να στηρίζει αυτό το επιχείρημα;

Το 2019, δικαστής στη Νέα Υόρκη απέρριψε μια πολιτειακή ποινική υπόθεση εναντίον του πρώην επικεφαλής της προεκλογικής εκστρατείας του Donald Trump, Paul Manafort, ο οποίος κατηγορούνταν για στεγαστική απάτη και άλλα αδικήματα.

Ο δικηγόρος του, Todd Blanche, υποστήριξε ότι η συμπεριφορά που αφορούσε η πολιτειακή δίωξη ήταν η ίδια με εκείνη μιας ομοσπονδιακής υπόθεσης στην οποία ο Manafort είχε καταδικαστεί για τραπεζική απάτη.

Το κατηγορητήριο, που είχε καταθέσει η Εισαγγελία του Μανχάταν, κατηγορούσε τον πρώην επικεφαλής της εκστρατείας του Trump ότι υπέβαλε ψευδή έγγραφα σε τράπεζες προκειμένου να εξασφαλίσει δάνεια άνω των 20 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Manafort αντιμετώπιζε 16 πολιτειακές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων στεγαστική απάτη, συνωμοσία και πλαστογράφηση επιχειρηματικών αρχείων.

Αν αντιμετωπίσει μόνο τις ομοσπονδιακές κατηγορίες, κινδυνεύει με μικρότερη ποινή φυλάκισης;

Ενδεχομένως.

Παρότι οι ομοσπονδιακές κατηγορίες στις οποίες δήλωσε ένοχος προβλέπουν ποινή έως και ισόβιας κάθειρξης, ο δικαστής μπορεί να του επιβάλει μικρότερη ποινή.

Εάν η πολιτειακή υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει, μειώνονται οι πιθανότητες ο Mangione να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στη φυλακή.

Η Εισαγγελία του Μανχάταν δήλωσε την Παρασκευή ότι θέλει να συνεχίσει την υπόθεσή της, ενώ εκκρεμεί η ομοσπονδιακή καταδίκη του Mangione.

Ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας δήλωσε ότι ο εισαγγελέας «παραμένει προσηλωμένος στην απονομή δικαιοσύνης για τον κ. Thompson και την οικογένειά του».

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου κάποιος δικάστηκε δύο φορές για την ίδια πράξη;

Ναι — και οι ίδιοι οι δικηγόροι του Mangione το αναγνωρίζουν.

Σε ένα πρόσφατο και ιδιαίτερα γνωστό παράδειγμα, ο πρώην αστυνομικός της Μινεάπολης Derek Chauvin κατηγορήθηκε τόσο σε πολιτειακό όσο και σε ομοσπονδιακό δικαστήριο για αδικήματα που σχετίζονταν με τον θάνατο του George Floyd, ενός μαύρου άνδρα του οποίου ο θάνατος ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κράτηση προκάλεσε ένα καλοκαίρι έντονων κοινωνικών αναταραχών.

Ο Chauvin δήλωσε ένοχος στις ομοσπονδιακές κατηγορίες για παραβίαση πολιτικών δικαιωμάτων και καταδικάστηκε για φόνο σε πολιτειακό δικαστήριο.

Σε μία υπόθεση που σχετίζεται άμεσα με τη Νέα Υόρκη, τόσο οι ομοσπονδιακοί όσο και οι πολιτειακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν τρεις κατηγορούμενους για τη ληστεία της Marine Midland Bank το 1993 στο Pearl River της Νέας Υόρκης.

Οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν ότι οι πολιτειακές κατηγορίες έπρεπε να απορριφθούν επειδή βασίζονταν στο ίδιο περιστατικό.

Το ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ότι οι διπλές διώξεις ήταν επιτρεπτές, επειδή ορισμένες από τις κατηγορίες ήταν νομικά διαφορετικές.

Είναι ίδιες οι πολιτειακές και οι ομοσπονδιακές κατηγορίες εναντίον του Mangione;

Ο Mangione δήλωσε ένοχος την Παρασκευή σε δύο ομοσπονδιακές κατηγορίες για stalking που σχετίζονται με τη δολοφονία του Thompson.

Στην πολιτειακή υπόθεση αντιμετωπίζει κατηγορία για ανθρωποκτονία δεύτερου βαθμού, καθώς και αρκετές κατηγορίες που σχετίζονται με όπλα.

Οι δικηγόροι του Mangione υποστηρίζουν ότι όλες οι κατηγορίες αφορούν την ίδια πράξη.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τόσο οι ομοσπονδιακοί όσο και οι πολιτειακοί εισαγγελείς κατηγόρησαν για την ίδια ακριβώς δολοφονία», έγραψαν.

Η Εισαγγελία είναι πιθανό να υποστηρίξει ότι οι πολιτειακές κατηγορίες είναι αρκετά διαφορετικές ώστε η υπόθεση να μπορεί να συνεχιστεί. Ωστόσο, ο δικηγόρος της Νέας Υόρκης Mark Zauderer, ο οποίος δεν συμμετέχει στην υπόθεση, δήλωσε ότι αυτή η θέση μπορεί να είναι δύσκολο να υποστηριχθεί.

«Είναι σαφές ότι τόσο οι ομοσπονδιακοί όσο και οι πολιτειακοί νόμοι, αν και διαφορετικοί, είχαν ως σκοπό να τιμωρήσουν την αφαίρεση ανθρώπινης ζωής», είπε ο Zauderer.