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Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί
Ειδήσεις
11:08 - 15 Αυγ 2026

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον δεκατέσσερις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μετά τον σεισμό μεγέθους 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία νωρίς το πρωί του Σαββάτου.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη και ο αριθμός των νεκρών δυστυχώς αναμένεται να μεγαλώσει.

Κτίρια στην περιοχή υπέστησαν ζημιές από τον σεισμό και τις δεκάδες μετασεισμικές δονήσεις που ακολούθησαν.

Ο σεισμός σημειώθηκε στο νησί Φλόρες λίγο πριν από τις 05:00 τοπική ώρα το Σάββατο (23:00 GMT την Παρασκευή). Είχε εστιακό βάθος 15 χιλιομέτρων, σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία μετεωρολογίας και γεωφυσικής.

Όσο μικρότερο είναι το εστιακό βάθος ενός σεισμού, τόσο πιο καταστροφικές τείνουν να είναι οι επιπτώσεις του στην επιφάνεια.

Ισχυροί μετασεισμοί έγιναν αισθητοί στην ίδια περιοχή, μεταξύ των οποίων ένας μεγέθους 6,1 βαθμών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkpb7ovx0w8h?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Βίντεο που τραβήχτηκε στο λιμάνι του Μαουμερέ έδειξε μεγάλα κομμάτια σκυροδέματος να αποκολλώνται από το κτίριο του τερματικού σταθμού και να πέφτουν πάνω σε επιβάτες που περίμεναν να επιβιβαστούν σε πλοίο για άλλο νησί. Ορισμένοι άνθρωποι έπεσαν στη θάλασσα όταν κατέρρευσε η γέφυρα επιβίβασης προς το πλοίο.

Ο Εμανουέλ Μελκιαντές Λάκα Λένα, κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι τα θύματα σκοτώθηκαν στον ύπνο τους από τα συντρίμμια που κατέρρευσαν.

Ο Άρνολντ Γουελιάντο, κάτοικος της Ταλιμπούρα, ενός χωριού κοντά στην ακτογραμμή της Σίκα, στην Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, είπε ότι ξύπνησε από την «πολύ ισχυρή δόνηση», προσθέτοντας: «Ξύπνησα τρομαγμένος και αμέσως πήγα στο δωμάτιο του παιδιού μου».

Μιλώντας στο BBC, είπε ότι πολλοί άνθρωποι είχαν ήδη καταφύγει στους λόφους.

«Κάποιοι άλλοι κάτοικοι στέκονταν στην άκρη του δρόμου, επειδή η θάλασσα είχε επίσης υποχωρήσει», εξήγησε. «Η στάθμη του νερού παρέμεινε χαμηλή για αρκετή ώρα, οπότε όλοι πανικοβλήθηκαν και έτρεξαν να φύγουν. Εγώ πήγα προς το κέντρο υγείας της κοινότητας και οι άνθρωποι εκεί είχαν ήδη απομακρυνθεί».

{https://x.com/MahroshPervaiz1/status/2088417323434811508}

Εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία όμως ήρθη περίπου τρεις ώρες μετά την αρχική δόνηση, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν είχε σημειωθεί σημαντική άνοδος της στάθμης της θάλασσας.

Η Ινδονησία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε σεισμούς και ηφαιστειακή δραστηριότητα, καθώς βρίσκεται στο σημείο όπου συναντώνται τρεις μεγάλες τεκτονικές πλάκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dkp9nyka4yxl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}
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