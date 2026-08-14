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Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare
Ειδήσεις
21:17 - 14 Αυγ 2026

Μαντζιόνε: Παραδέχθηκε τη δολοφονία του CEO της UnitedHealthcare

Reporter.gr Newsroom
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Ο Λουίτζι Μαντζιόνε δήλωσε ένοχος την Παρασκευή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν για τις κατηγορίες που συνδέονται με τη δολοφονία του διευθύνοντος συμβούλου της UnitedHealthcare, Μπράιαν Τόμσον, τον Δεκέμβριο του 2024.

Ο 28χρονος, φορώντας στολή κρατουμένου, είπε στη δικαστή Μάργκαρετ Γκάρνετ ότι οδηγήθηκε στην πράξη έπειτα από «χρόνια έντονου πόνου από μια σπασμένη πλάτη» και από τις δυσκολίες που, όπως ανέφερε, αντιμετώπισε στο αμερικανικό σύστημα υγείας.

Ο Μαντζιόνε περιέγραψε πώς έμαθε ότι η εταιρεία θα πραγματοποιούσε συνέδριο επενδυτών στη Νέα Υόρκη τον Δεκέμβριο του 2024. Υποστήριξε ότι επικοινώνησε με την εταιρεία προσποιούμενος τον επενδυτή και έλαβε μέσα σε μία ώρα απάντηση που, όπως είπε, αποκάλυπτε την ακριβή τοποθεσία της εκδήλωσης.

Στη συνέχεια, όπως παραδέχθηκε, κατασκεύασε με 3D εκτυπωτή τμήμα όπλου και το εξόπλισε με σιγαστήρα. «Το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2024 πυροβόλησα τον κ. Τόμσον στο Μανχάταν στην πλάτη», είπε. Πρόσθεσε ότι γνώριζε πως οι πράξεις του ήταν παράνομες.

Ο Μαντζιόνε αντιμετωπίζει ποινή έως και ισόβια κάθειρξη. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία δήλωσε ότι, καθώς δεν υπήρξε συμφωνία για την ποινή, θα επιδιώξει το μέγιστο προβλεπόμενο από τον νόμο.

Η πολιτειακή δίκη του για φόνο αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Η καταδίκη του σε ομοσπονδιακό επίπεδο έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου.

Στο δικαστήριο βρέθηκαν συγγενείς του Τόμσον, οι οποίοι δεν έκρυψαν τη συγκίνησή τους. Σε ανακοίνωσή τους χαρακτήρισαν την ομολογία «σημαντικό βήμα προς τη δικαιοσύνη» και ζήτησαν η ποινή να αντανακλά τη σοβαρότητα του εγκλήματος.

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