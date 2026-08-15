ΗΠΑ: Ποιοι είναι οι πιθανοί υποψήφιοι των Δημοκρατικών για την προεδρία το 2028

Η επιλογή των Δημοκρατικών για την προεδρία των ΗΠΑ στις εκλογές του 2028 παραμένει ακόμη ανοιχτή και χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση. Η πολύ πρώιμη λίστα περιλαμβάνει πρώην υποψηφίους για την προεδρία, κυβερνήτες, γερουσιαστές, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων και διασημότητες. Παρότι κανείς από αυτούς δεν έχει ανακοινώσει επίσημα την υποψηφιότητά του, ορισμένοι έχουν εκφραστεί πολύ πιο ανοιχτά από άλλους σχετικά με την επιθυμία τους να διεκδικήσουν το αξίωμα.

Καθώς πλησιάζουν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, το τοπίο αρχίζει να διαμορφώνεται, την ώρα που μια σημαντική συζήτηση διχάζει το κόμμα: Το ενισχυόμενο προοδευτικό κίνημα βοηθά ή βλάπτει τις πιθανότητες των Δημοκρατικών να ανακτήσουν τον Λευκό Οίκο σε δύο χρόνια;

Ορισμένοι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι ήρθε η ώρα να υιοθετήσουν τολμηρές, προοδευτικές πολιτικές, ώστε να ενισχύσουν τη δημοτικότητα του κόμματός τους μεταξύ των ψηφοφόρων της εργατικής τάξης. Άλλοι θεωρούν ότι οι κεντρώοι υποψήφιοι θα ξεχωρίσουν.

«Νομίζω ότι οι Δημοκρατικοί ψηφοφόροι θα γίνουν εξαιρετικά πραγματιστές όταν έρθει η ώρα του 2028», δήλωσε ο John Anzalone, ο οποίος ήταν επικεφαλής δημοσκόπος της νικηφόρας προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν το 2020.

Οι υποψήφιοι που ξεχωρίζουν σύμφωνα με την Washington Post

Τζον Όσοφ, Ουές Μουρ, Ράφαελ Γουόρνοκ και άλλα νέα ονόματα: Η βάση των Δημοκρατικών φαίνεται αυτή τη στιγμή να διψά για νέους ηγέτες. Ο Όσοφ, ο 39χρονος Δημοκρατικός γερουσιαστής από την Τζόρτζια, ανταποκρίνεται σε αυτή την ανάγκη σε μεγάλο βαθμό. Τα αιχμηρά του μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι προεκλογικές ομιλίες του, στις οποίες ασκεί ανελέητη κριτική στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρώνουν εκατομμύρια προβολές.

«Αυτή είναι η πιο σκληρή και αλαζονική ομάδα ανθρώπων που έχει ανέλθει ποτέ σε υψηλά αξιώματα στη σύγχρονη αμερικανική ιστορία», δήλωσε ο Όσοφ στους υποστηρικτές του τον Ιούλιο.

Διεκδικεί την επανεκλογή του στη Τζόρτζια και η αναμέτρησή του θα είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές σε ολόκληρη τη χώρα.

Άλλοι Δημοκρατικοί αναφέρουν ως πιθανό ισχυρό υποψήφιο τον συνάδελφο του Όσοφ στη Γερουσία από τη Τζόρτζια, Ράφαελ Γουόρνοκ, ο οποίος δεν είναι υποψήφιος στις εκλογές του Νοεμβρίου.

«Για πρώτη φορά μετά τον Ομπάμα, θα υπήρχε ένας υποψήφιος που θα ένωνε το προοδευτικό κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος με τους μαύρους ψηφοφόρους», δήλωσε η Nancy Zdunkewicz, δημοσκόπος των Δημοκρατικών με έδρα το Τέξας.

Ο Μουρ, ο κυβερνήτης του Μέριλαντ που διανύει την πρώτη του θητεία και ο μοναδικός εν ενεργεία μαύρος κυβερνήτης στις ΗΠΑ, περιγράφεται από ορισμένους Δημοκρατικούς ως νέος και δυναμικός.

«Ο Όσοφ αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά σε έξαρση», δήλωσε ο Anzalone, «και ο Μουρ είναι επίσης ο τύπος ανθρώπου που θα μπορούσε πραγματικά να απογειωθεί».

Κάμαλα Χάρις: Αυτό το καλοκαίρι, οι Δημοκρατικοί πρότειναν η Νότια Καρολίνα να είναι η πρώτη πολιτεία στη διαδικασία ανάδειξης του υποψηφίου των Δημοκρατικών για το 2028. Αυτό ενισχύει την εκπροσώπηση των μαύρων ψηφοφόρων στην επιλογή του υποψηφίου και ενισχύει τις πιθανότητες της Χάρις, δεδομένου ότι η πρώην αντιπρόεδρος και υποψήφια του 2024 είναι πιθανότατα η υποψήφια αυτής της λίστας που έχει τη μεγαλύτερη υποστήριξη μεταξύ των μαύρων γυναικών.

Έχει κινητοποιήσει ψηφοφόρους ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, προβάλλοντας το «αμφιλεγόμενο» σχέδιό της για κατάργηση του Εκλεκτορικού Κολεγίου και αύξηση του αριθμού των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου.

«Είναι αδίστακτοι! Πρέπει κι εμείς να γίνουμε αδίστακτοι», δήλωσε πρόσφατα αναφερόμενη στους Ρεπουμπλικανούς.

Ορισμένα στελέχη των Δημοκρατικών δεν θεωρούν ότι αποτελεί βιώσιμη υποψήφια, δεδομένου ότι έχασε από τον Τραμπ.

Γκάβιν Νιούσομ: Ο άλλος Δημοκρατικός από την Καλιφόρνια που βρίσκεται σε αυτή τη λίστα, πέρα από τη Χάρις, έχει χρησιμοποιήσει τη θέση του ως κυβερνήτης της μεγαλύτερης πολιτείας που διοικείται από Δημοκρατικούς για να αντιτίθεται σταθερά στον Τραμπ.

Αυτό το καλοκαίρι ανακοίνωσε ότι ο ίδιος και η σύζυγός του ότι βρίσκονται υπό ομοσπονδιακή έρευνα. (Η Washington Post έχει αναφέρει ότι οι εισαγγελείς εξετάζουν πιθανές φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται με μια μη κερδοσκοπική οργάνωση με την οποία συνδέεται η σύζυγός του).

Ο Νιούσομ παρουσίασε την εξέλιξη ως κομπλιμέντο: «Με κυνηγάει επειδή σκέφτομαι να θέσω υποψηφιότητα για πρόεδρος», δήλωσε αναφερόμενος στον Τραμπ.

Τζος Σαπίρο: Ο δημοφιλής κυβερνήτης της Πενσιλβάνια είχε ένα σχετικά χαμηλό προφίλ αυτό το καλοκαίρι σε σύγκριση με άλλους υποψηφίους αυτής της λίστας. Εμφανίστηκε σε ένα μουσικό βίντεο.

Έχει αποφύγει να πάρει θέση στη διαμάχη μεταξύ προοδευτικών και κεντρώων μέσα στο κόμμα — τουλάχιστον προς το παρόν.

Η στιγμή που θα τον αναδείξει μπορεί να πλησιάζει. Διεκδικεί την επανεκλογή του τον Νοέμβριο και προσπαθεί να βοηθήσει τους Δημοκρατικούς να ανακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, βοηθώντας το κόμμα του να κερδίσει τέσσερις από τις πιο ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις της χώρας, όλες στην πολιτεία του.

Αλεσάντρια Οκάσιο-Κορτέζ: Οι δημοκρατικοί σοσιαλιστές βιώνουν τη δική τους στιγμή. Αφού βοήθησαν στην εκλογή του δημάρχου της Νέας Υόρκης νωρίτερα φέτος, οι ίδιοι και το ευρύτερο προοδευτικό κίνημα εκτόπισαν παλαιότερα μέλη του Κογκρέσου σε πόλεις όπου οι Δημοκρατικοί κυριαρχούν και κέρδισαν μια σκληρή προκριματική εκλογή στο Μίσιγκαν.

Η Οκάσιο-Κορτέζ, βουλευτής από τη Νέα Υόρκη, ήταν ένα από τα πρώτα μέλη των Democratic Socialists of America που εξελέγησαν σε ομοσπονδιακό αξίωμα και αποτελεί προφανή επιλογή για το ευρύτερο προοδευτικό κίνημα, εφόσον αποφασίσει να διεκδικήσει την προεδρία.

Δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο, αν και θα μπορούσε επίσης να διεκδικήσει μια θέση στη Γερουσία.

Μαρκ Κέλι: Ο γερουσιαστής από την Αριζόνα έχει αναδειχθεί σε δυναμική φωνή αντίδρασης στη στροφή του κόμματός του προς τα αριστερά.

Είναι επίσης ένας υποψήφιος που, σύμφωνα με ορισμένους Ρεπουμπλικανούς, τους προκαλεί ανησυχία: είναι πρώην αστροναύτης — σε μια εποχή που οι αστροναύτες είναι και πάλι δημοφιλείς — και εξαιρετικά επιτυχημένος στη συγκέντρωση χρημάτων, προερχόμενος από μια πολιτεία-κλειδί.

Πιτ Μπούτιτζετζ: Ο υπουργός Μεταφορών επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν αναφέρεται από Δημοκρατικούς ως ένας από τους καλύτερους επικοινωνιακούς εκπροσώπους του κόμματος και ένας ακόμη νέος υποψήφιος που θα μπορούσε να αποκτήσει μεγάλη δυναμική.

Παρότι σήμερα δεν κατέχει κάποιο αιρετό αξίωμα, βρίσκεται κοντά στην κορυφή αρκετών δημοσκοπήσεων μεταξύ των ψηφοφόρων των προκριματικών εκλογών των Δημοκρατικών.

Η μεσαία κατηγορία - Κυβερνήτες

Κυβερνήτες όπως ο δισεκατομμυριούχος JB Pritzker του Ιλινόι, έχει παροτρύνει το κόμμα του να επικεντρωθεί περισσότερο στα οικονομικά ζητήματα παρά στον Τραμπ.

«Δεν κερδίζεις εκλογές μιλώντας στο κοινό για τη δημοκρατία», δήλωσε.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης του Κεντάκι Andy Beshear παρουσιάζει τον εαυτό του ως κάποιον που μπορεί να στρέψει την αγροτική Αμερική εναντίον του Τραμπ.

Όταν ο γερουσιαστής Mitch McConnell (Ρεπουμπλικανός του Κεντάκι) νοσηλευόταν για εβδομάδες χωρίς να δίνονται πολλές ενημερώσεις για την κατάστασή του, ο Beshear απαίτησε από τον McConnell να αποδείξει ότι διαθέτει την «ικανότητα να υπηρετεί» ή να παραιτηθεί από τη θέση του.

Ο Jared Polis διανύει την τελευταία του χρονιά ως κυβερνήτης του Κολοράντο. Είναι ένας πλούσιος επιχειρηματίας που έχει λάβει κάποια εύσημα επειδή κατάφερε να μετατρέψει μια πολιτεία με πιο συντηρητική παράδοση σε περισσότερο Δημοκρατική.

Πρόσφατα προκάλεσε σοκ στο κόμμα του όταν μετέτρεψε την ποινή φυλάκισης της πρώην εκλογικής αξιωματούχου Tina Peters, η οποία είχε καταδικαστεί για κατηγορίες που συνδέονταν με τις προσπάθειες του Trump να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Γερουσιαστές

Ο γερουσιαστής Cory Booker του Νιου Τζέρσεϊ είναι μια έντονη παρουσία στη Γερουσία. Πέρυσι κατέρριψε το ρεκόρ της Γερουσίας για τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ατομική ομιλία στην ολομέλεια.

Αυτόν τον μήνα, κατά τη διάρκεια ακρόασης επιτροπής, χαρακτήρισε τις περικοπές των Ρεπουμπλικανών στα κουπόνια τροφίμων ως «γαμημένα γελοίες».

Η γερουσιαστής Elissa Slotkin του Μίσιγκαν, μία από τις λίγες γυναίκες αυτής της λίστας, υπηρέτησε σε αποστολές μάχης ως αναλύτρια της CIA και εκπροσωπεί μια πολιτεία-κλειδί.

Περιοδεύει στη Midwest, προσπαθώντας να έρθει σε επαφή με τους ψηφοφόρους. Η κεντρώα πολιτικός θα μπορούσε να διαδραματίσει έναν ενδιαφέροντα ρόλο στην προσπάθεια να βοηθήσει τον αριστερό Δημοκρατικό Abdul El-Sayed να κερδίσει την άλλη έδρα της πολιτείας στη Γερουσία τον Νοέμβριο.

Ο γερουσιαστής Chris Murphy του Κονέκτικατ είναι εδώ και πολλά χρόνια μια prominent φωνή των Δημοκρατικών στην εξωτερική πολιτική.

Όπως πολλοί υποψήφιοι αυτής της λίστας, έχει ασκήσει κριτική στη βία του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόσφατα βρέθηκε επίσης στα πρωτοσέλιδα, δηλώνοντας ότι θα υποστήριζε ακόμη και μια «κακή συμφωνία» με το Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Υπάρχουν μόνο μερικοί Δημοκρατικοί που σκέφτονται να θέσουν υποψηφιότητα για την προεδρία και έχουν κερδίσει σε πολιτείες που είναι Ρεπουμπλικανικές», δήλωσε πρόσφατα ο γερουσιαστής Ruben Gallego της Αριζόνα.

«Είμαι ένας από αυτούς. Υπάρχουν μόνο μερικοί Δημοκρατικοί που μπορούν να μιλήσουν στην εργατική Αμερική, ιδιαίτερα στους Λατίνους άνδρες. Είμαι ένας από αυτούς.»

Τα αουτσάιντερ

Μια διασημότητα ή κάποια άλλη πολιτική προσωπικότητα: Ο σχολιαστής του ESPN Stephen A. Smith εξετάζει το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα ως κεντρώος.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου United Auto Workers, Shawn Fain, εμφανίζεται επίσης ως πιθανότητα μεταξύ ορισμένων στελεχών της αριστερής πτέρυγας.

Δημοκρατικοί δηλώνουν πάντως ότι ακόμα τίποτα δεν είναι βέβαιο και ότι πρέπει να αφήσουμε χώρο για υποψηφίους-έκπληξη.