25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Σε άρθρο του με αφορμή την επέτειο, ο Τούρκος πρόεδρος περιγράφει το ΑΚΡ ως ένα κίνημα που μετέτρεψε την Τουρκία σε χώρα που διαμορφώνει το μέλλον της με τη δική της βούληση. «Κοιτάζοντας πίσω σήμερα, βλέπουμε ότι το τέταρτο του αιώνα του κόμματός μας αντιστοιχεί σε έναν ιστορικό μετασχηματισμό. Η Τουρκία έχει εξελιχθεί σε μια χώρα που θέτει τους δικούς της στόχους, πιστεύει στις δυνατότητές της και διαμορφώνει το μέλλον της μέσω της δικής της βούλησης», αναφέρει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με ανταπόκριση της DW.

Ο Ερντογάν υποστηρίζει ακόμη ότι μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια ενισχύθηκε η δημοκρατική νομιμότητα, βελτιώθηκε η ικανότητα του κράτους να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες και διευρύνθηκε η συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή. Όπως τονίζει, το κόμμα αναδείχθηκε σε «κοινή ελπίδα» για εκατομμύρια ανθρώπους που βίωσαν περιορισμούς στα δικαιώματά τους, επωμίστηκαν το βάρος διαδοχικών κρίσεων και αναζήτησαν ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους.

Άλλη ανάγνωση από τους επικριτές

Διαφορετική εικόνα, ωστόσο, παρουσιάζουν οι επικριτές του κόμματος και του ηγέτη του. Ο γνωστός δημοσιογράφος και συγγραφέας Ρουχσέν Τσακίρ, διευθυντής της ιστοσελίδας Medyascope, επισημαίνει ότι υπάρχει σημαντική διαφορά ανάμεσα στο ΑΚΡ της ιδρυτικής του περιόδου και στο σημερινό κόμμα. Όπως γράφει, «εδώ και πολύ καιρό το κόμμα αυτό είναι κόμμα ενός ανθρώπου. Φαίνεται ότι έχει μετατραπεί σε έναν πολιτικό οργανισμό που παρατείνει την εξουσία του με καρότο και μαστίγιο».

Ανάλογη είναι και η κριτική του συγγραφέα Κεμάλ Τζαν από την ιστοσελίδα Perspektif. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ΑΚΡ έχει πάψει να αποτελεί πολιτικό φορέα που προσφέρει λύσεις σε κοινωνικά προβλήματα. «Στην 25η επέτειό του δεν υπάρχει πλέον ως κόμμα, αλλά λειτουργεί ως μια εργαλειακή εκλογική μηχανή, υποχρεωμένη να υπηρετεί αποκλειστικά τη συνέχιση της διακυβέρνησης Ερντογάν», υποστηρίζει.

Με τις επόμενες εκλογές να πλησιάζουν και νέα πολιτικά σχήματα να εμφανίζονται στον ορίζοντα, προβάλλοντας αιτήματα που σχετίζονται κυρίως με την οικονομία και τη δημοκρατία, η διατήρηση της εκλογικής κυριαρχίας του Τούρκου προέδρου ίσως αποδειχθεί δυσκολότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν.