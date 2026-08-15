Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Ένα μήνυμα στην Τουρκία περιείχε η δήλωση του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο υπουργός Άμυνας βρέθηκε στην Πάρο για να εκπροσωπήσει τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις, στο Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και από αμέσως μετά δήλωσε:

«Οι ΕΔ διαφυλάσσουν την ανεξαρτησία, την εδαφική κυριαρχία και μάς επιτρέπουν να διαδηλώνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την προσήλωση μας στο διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Οι κανόνες δεν είναι απλώς ένα κείμενο κενό περιεχομένου. Είναι η επιλογή του πολιτισμένου τμήματος της ανθρωπότητας για τη ρύθμιση οποιουδήποτε ζητήματος. Σήμερα όμως, ζούμε σε δυστοπικούς καιρούς, που αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν αυτό το κεκτημένο της ανθρωπότητας. Απέναντι σε τέτοιες απόπειρες στέκονται οι ΕΔ της πατρίδας μας. Για να εγγυηθούν την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» υπογράμμισε ο υπουργός.



Στην Πάρο κατέπλευσε και η υπερσύγχρονη φρεγάτα «Κίμων», προκειμένου να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις.