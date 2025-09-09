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Πληθωρισμός, ενοίκια, φοροελαφρύνσεις: ο υπαρκτός κίνδυνος του φαύλου κύκλου
Ανεμοδείκτης
12:46 - 09 Σεπ 2025

Πληθωρισμός, ενοίκια, φοροελαφρύνσεις: ο υπαρκτός κίνδυνος του φαύλου κύκλου

Άγγελος Κωβαίος
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Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και εξειδικεύονται και αναλύονται έκτοτε, προφανώς και έχουν ένα σημαντικό θετικό σκέλος, υπάρχουν όμως και βάσιμα στοιχεία επί μέρους κριτικής, που δεν πρέπει να υποτιμηθούν.

Μία κρίσιμη παράμετρος είναι ότι η κυβέρνηση δεν δείχνει να απασχολείται με το θέμα της ακρίβειας, αφού σε αυτό δεν έγινε σχεδόν καμία αναφορά και πάντως όχι κάτι το ουσιαστικό. Σε συνδυασμό με αυτή τη διαπίστωση, η γενική αρχή είναι ότι όταν υπάρχουν πληθωριστικές πιέσεις, η αύξηση των εισοδημάτων τις ενισχύει ακόμη περισσότερο και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος στον οποίο τελικά ο πληθωρισμός «καταπίνει» τις εισοδηματικές αυξήσεις.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ενοίκια, το πρόβλημα των ανατιμήσεων μάλλον δεν αντιμετωπίζεται όπως ορισμένοι ελπίζουν. Μέχρι τώρα τα εισοδήματα από μισθώματα έως 12.000 ευρώ (1.000 ευρώ μηνιαίως) φορολογούνται με συντελεστή 15% και το πρώτο ευρώ πάνω από αυτό το όριο έως και τις 35.000 ευρώ, επιβαρύνεται με 35%. Πλέον θα ισχύσει ένας ενδιάμεσος συντελεστής 25% για τα έσοδα ενοικίων από 12.001-24.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό όμως; Πολύ απλά, ότι θα ωφεληθούν κάποιοι εκμισθωτές, αλλά και παράλληλα ότι άλλοι θα μπουν στον πειρασμό, ή δεν θα διστάσουν, να αυξήσουν τα μισθώματα, αφού θα είναι μειωμένη η φορολογική τους επιβάρυνση…

Τελευταία τροποποίηση στις 09/09/2025 - 13:39
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