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Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ
Ανεμοδείκτης
09:55 - 16 Αυγ 2026

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Reporter.gr Newsroom
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Λίγο πριν σβήσει τα 68 κεράκια στην τούρτα της, η Μαντόνα αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με έναν τρόπο που σίγουρα δεν περιλαμβάνει ούτε πίστα, ούτε σαμπάνια, ούτε… «Like a Prayer» στα ηχεία. Η βασίλισσα της ποπ βρίσκεται στην Ελλάδα και, όπως φαίνεται, αναζητά λίγη ησυχία και περισυλλογή.

Η διάσημη τραγουδίστρια μετέβη από την Κέρκυρα στα Μετέωρα, μαζί με περίπου 12 άτομα, χρησιμοποιώντας μάλιστα δύο ελικόπτερα.

Ανάμεσα στους συνοδούς της ήταν και ο γιος της, ενώ η παραμονή της στην περιοχή κράτησε περίπου τρεις ώρες, από τις 4 το απόγευμα έως τις 7. Αρκετός χρόνος, δηλαδή, για να γνωρίσει τα Μετέωρα και να θαυμάσει το τοπίο.

Η Μαντόνα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή Βαρλαάμ, η οποία άνοιξε ειδικά για εκείνη, καθώς εκείνη την ώρα είχε ήδη κλείσει για το κοινό.

Ντυμένη στα λευκά και ιδιαίτερα φιλική, η σταρ φέρεται να κινήθηκε διακριτικά και χωρίς διάθεση να τραβήξει πάνω της τα φώτα της δημοσιότητας. Κάτι που, ομολογουμένως, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα για έναν άνθρωπο που έχει περάσει περίπου τέσσερις δεκαετίες τραβώντας πάνω του τα φώτα ολόκληρου του πλανήτη.

Και κάπως έτσι, η γυναίκα που τραγούδησε για «Like a Prayer», «Vogue» και «Holiday» βρέθηκε σε ένα από τα πιο επιβλητικά μοναστικά τοπία της Ελλάδας.

Η επίσκεψη μπορεί να ήταν σύντομη, όμως η εικόνα είναι μάλλον συμβολική: η βασίλισσα της ποπ, λίγο πριν τα 68, έκανε ένα διάλειμμα από τα φώτα, τη σκηνή και τον θόρυβο για λίγες ώρες ηρεμίας στα Μετέωρα.

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