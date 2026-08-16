ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Ποιος θα ηγηθεί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος μετά τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ; «Θα ήθελα πολύ να είμαι υποψήφιος», είπε ο Τραμπ αυτή την εβδομάδα σχετικά με το ενδεχόμενο να διεκδικήσει μια αντισυνταγματική τρίτη θητεία. «Αλλά ο νόμος είναι πολύ αυστηρός».

Ήδη διαμορφώνεται μια μάχη διαδοχής για το ποιος θα κληρονομήσει το κίνημα MAGA, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα αν κάποιος Ρεπουμπλικανός μπορεί να χτίσει προεκλογική εκστρατεία απομακρυνόμενος από αυτό.

Ακολουθεί η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής για τις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών το 2028 που παρουσίασε η Washington Post.

Οι υποψήφιοι που ξεχωρίζουν

Αντιπρόεδρος JD Vance: Ο Vance είναι ο προφανής διάδοχος. Έχει παραμείνει πολύ κοντά στον Τραμπ και αναλαμβάνει σημαντικούς ρόλους στην κυβέρνηση. Αυτό το καλοκαίρι, ο Vance διαπραγματεύτηκε μια υπό διαμόρφωση ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν — η οποία τελικά κατέρρευσε — και ηγείται μιας ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση της απάτης στα ομοσπονδιακά προγράμματα κοινωνικών παροχών.

«Θα ψήφιζα τον JD Vance χωρίς δεύτερη σκέψη», δήλωσε η Kathy Bernier, αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην κομητεία Chippewa του Ουισκόνσιν. «Έχει πλέον αποκτήσει όλη την εμπειρία που μπορεί να αποκτήσει κανείς στα θέματα εξωτερικής πολιτικής· έχει εμπλακεί ενεργά και δεν είναι ένας αντιπρόεδρος που απλώς κάθεται και δεν κάνει τίποτα».

Με την αυξημένη προβολή ήρθαν και περισσότεροι επικριτές, μεταξύ άλλων ορισμένοι δωρητές που υποστηρίζουν έντονα το Ισραήλ, καθώς και μια ιδιαίτερα ενεργή στο διαδίκτυο μερίδα της δεξιάς, η οποία επικρίνει τον ρόλο του στον πόλεμο με το Ιράν. «Λοιπόν, να πάτε στο διάολο», απάντησε στους επικριτές του. (Ο Vance βρίζει συχνά όσους τον επικρίνουν.)

Αποδέχεται τη μερίδα του κόμματος που είναι επιφυλακτική απέναντι στη σχέση των ΗΠΑ με το Ισραήλ, ενώ ταυτόχρονα δηλώνει ότι αντιτίθεται στον αντισημιτισμό. Έχει δεχθεί πιέσεις από πιο παραδοσιακούς Ρεπουμπλικανούς να καταδικάσει εξέχοντες επικριτές του Ισραήλ, όπως ο Tucker Carlson. Έχει υποστηρίξει ότι η Αμερική είναι χριστιανικό έθνος και έχει δηλώσει με ικανοποίηση ότι, υπό την κυβέρνηση Τραμπ, «δεν χρειάζεται πλέον να απολογείσαι επειδή είσαι λευκός».

Το τέταρτο παιδί του Vance γεννήθηκε αυτό το καλοκαίρι και αναμένεται σύντομα να αποφασίσει αν θα διεκδικήσει την προεδρία. Σίγουρα κάνει κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση: κυκλοφόρησε νέο βιβλίο σχετικά με την αναζήτησή του για τον καθολικισμό και διατηρεί στενές σχέσεις με αξιωματούχους των πολιτειακών κομματικών οργανώσεων που έχουν καθοριστικό ρόλο στις προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών. Ο Τραμπ δεν έχει υποστηρίξει επίσημα τον Vance, αλλά το εξετάζει. Έχει πει ιδιωτικά σε δωρητές ότι θα στήριζε τον Vance, αλλά δημοσίως κρατά ανοιχτές τις επιλογές του.

Ωστόσο, οι Ρεπουμπλικανοί παράγοντες παρακολουθούν την πορεία του Vance σε συνδυασμό με το τι θα συμβεί στο κόμμα τους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Αν οι Δημοκρατικοί σημειώσουν μεγάλη νίκη, κερδίζοντας και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, τις κυβερνήσεις των πολιτειών και τα πολιτειακά νομοθετικά σώματα, αυτό θα μπορούσε να μειώσει τις προοπτικές του Vance για την προεδρία, δεδομένου ότι είναι τόσο στενά συνδεδεμένος με μια κυβέρνηση που θα ήταν αναμφισβήτητα αντιδημοφιλής.

«Αν τον Νοέμβριο υπάρξει ολοκληρωτική συντριβή των Ρεπουμπλικανών, αυτό πραγματικά βλάπτει τον JD Vance και βοηθά τον Marco Rubio», δήλωσε ο Dennis Lennox, Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής από το Μίσιγκαν.

Marco Rubio: Ο υπουργός Εξωτερικών του Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα στηρίξει τον Vance εφόσον εκείνος είναι υποψήφιος. Και ο Rubio είναι σίγουρα απασχολημένος με τεράστιες αρμοδιότητες, από τις οποίες πιθανότατα θα έπρεπε να αποχωρήσει για να διεκδικήσει την προεδρία: είναι επίσης σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ και ο de facto επικεφαλής της πολιτικής των ΗΠΑ απέναντι στη Βενεζουέλα.

Ωστόσο, το εύρος των αρμοδιοτήτων του τον κάνει ακόμη πιο ελκυστικό σε ορισμένους Ρεπουμπλικανούς του κατεστημένου. «Είναι δύσκολο να μη δεις ένα σενάριο στο οποίο ο Marco Rubio θα είναι σοβαρός διεκδικητής, αν κατέβει», δήλωσε ο Lennox. «Δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται σε θέση να σταματήσει τον Vance· είναι ότι έχει ξανακατέβει για την προεδρία και έχει αποδείξει ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικά έναν τεράστιο φόρτο εργασίας».

Ωστόσο, η φυσική πολιτική προσέγγιση του Rubio είναι περισσότερο αυτή ενός παραδοσιακού συντηρητικού παρά ενός υποστηρικτή του MAGA. Ορισμένοι Ρεπουμπλικανοί παράγοντες πιστεύουν ότι υπάρχει χώρος για μια τέτοια υποψηφιότητα· άλλοι δεν πιστεύουν ότι το κόμμα θα εγκαταλείψει τόσο εύκολα το κίνημα MAGA του Τραμπ.

Η μεσαία κατηγορία

Αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές:

«Δεν υπάρχει κανείς άλλος εκτός από τον Vance και τον Rubio», υποστήριξε ο Stan Barnes, Ρεπουμπλικανός στρατηγικός αναλυτής από την Αριζόνα. Όμως, αν κανείς από τους δύο δεν κατέβει, αν οι εκστρατείες τους καταρρεύσουν ή αν συμβεί κάποιος συνδυασμός αυτών των δύο ενδεχομένων, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές θα μπορούσαν να εμφανιστούν στο προσκήνιο.

Ο Ted Cruz του Τέξας φαίνεται να τοποθετεί τον εαυτό του ειδικά ως εναλλακτική στον Vance. Ενώ ο Vance λέει ότι όλες οι απόψεις πρέπει να έχουν θέση στο κόμμα, ο Cruz υποστηρίζει ότι το κόμμα του θα πρέπει να απομονώσει τον σχολιαστή του MAGA Tucker Carlson, επειδή πήρε συνέντευξη από έναν λευκό εθνικιστή ο οποίος είπε ότι ο Αδόλφος Χίτλερ είναι «cool». Σε ιδιωτικές συζητήσεις, ο Cruz έχει πει ότι οι απόψεις του Vance για την εξωτερική πολιτική είναι επικίνδυνα απομονωτιστικές. Προωθεί νομοσχέδιο για τη ρύθμιση του πανεπιστημιακού αθλητισμού και έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ θα πρέπει να εξοπλίσει τους Ιρανούς διαδηλωτές.

Ο Josh Hawley του Μιζούρι, ένας ακόμη πιθανός υποψήφιος, έχει εκφραστεί κατά των περικοπών του κόμματός του στο Medicaid, οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν τα αγροτικά νοσοκομεία. Ψήφισε υπέρ του περιορισμού των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Τραμπ στη Βενεζουέλα, τάχθηκε κατά νομοθεσίας για τα κρυπτονομίσματα που θεωρήθηκε ευνοϊκή για τον κλάδο και έχει αναδειχθεί σε μία από τις σημαντικότερες φωνές των Ρεπουμπλικανών κατά των κέντρων δεδομένων.

Ο Tom Cotton του Αρκάνσας είναι όσο συντηρητικός γίνεται και είχε εξεταστεί ως πιθανός υποψήφιος για την αντιπροεδρία του Τραμπ. Πρόσφατα αντιτάχθηκε σε νομοσχέδιο που είχε εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και προέβλεπε την κατάργηση της θερινής ώρας.

Εν ενεργεία ή πρώην Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες:

Ο Ron DeSantis, ο δυναμικός και κοινωνικά συντηρητικός κυβερνήτης της Φλόριντα, κατέβηκε εναντίον του Τραμπ στις προκριματικές εκλογές του 2024 και παραμένει συχνός καλεσμένος στο Fox News και σε συντηρητικές εκδηλώσεις. Μπορεί να προβάλει ως πλεονέκτημα το γεγονός ότι διοικεί μια μεγάλη πολιτεία και κέρδισε την επανεκλογή του με μεγάλη διαφορά, αλλά η θητεία του ως κυβερνήτη λήγει το 2027. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσει δυναμική για μια προεδρική υποψηφιότητα ενώ δεν θα κατέχει πλέον δημόσιο αξίωμα.

Ο πρώην κυβερνήτης της Βιρτζίνια Glenn Youngkin βοηθά άλλους Ρεπουμπλικανούς να κάνουν προεκλογική εκστρατεία για τις θέσεις κυβερνητών σε αμφίρροπες πολιτείες. Πρόσφατα ίδρυσε μια ομάδα που προωθεί την επιλογή σχολείου, αξιοποιώντας τη νίκη του στη Βιρτζίνια πριν από πέντε χρόνια, η οποία συνδέθηκε με την οργή ορισμένων γονέων για την έλλειψη ελέγχου σχετικά με την εκπαίδευση των παιδιών τους κατά την πανδημία του κορωνοϊού.

Pete Hegseth: Ο υπουργός Άμυνας του Τραμπ έχει παραμείνει στη θέση του παρά τη μία διαμάχη μετά την άλλη. Είναι μία από τις κεντρικές προσωπικότητες στη μη δημοφιλή σύγκρουση του Τραμπ με το Ιράν και είναι δημοφιλής στην άκρα δεξιά λόγω του απροκάλυπτου ευαγγελικού χριστιανισμού του σε συνδυασμό με τις επιθέσεις του κατά των φιλελεύθερων. «Δεν εμπιστευόμαστε το woke», έχει δηλώσει. «Εμπιστευόμαστε τον Θεό».

Robert F. Kennedy Jr.: Ο υπουργός Υγείας του Τραμπ παραμένει διαρκώς στην επικαιρότητα, κυρίως λόγω των προσπαθειών του να αλλάξει δραστικά την πολιτική για τα εμβόλια, με τρόπο που οι ειδικοί στον τομέα της υγείας φοβούνται ότι θα αφήσει τα παιδιά ευάλωτα σε ασθένειες. (Δικαστήριο έχει εμποδίσει τις αλλαγές του, αν και ο Τραμπ μόλις υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επαναφέρει πολλές από αυτές.) Ο Kennedy εργάζεται επίσης πάνω σε μια ιδέα που είναι ίσως πιο δημοφιλής: την απομάκρυνση χημικών ουσιών από την αλυσίδα τροφίμων.

Donald Trump Jr.: Ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ δεν έχει κατέχει ποτέ δημόσιο αξίωμα, αλλά είναι σύμβουλος και έμπιστος συνεργάτης του πατέρα του. Φαίνεται να προσπαθεί να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον νόμιμο διάδοχο του θρόνου του MAGA, μιλώντας το φθινόπωρο για την επιθυμία του να είναι υποψήφιος: «Αυτό το κάλεσμα υπάρχει».

Ρεπουμπλικανοί που μπορεί να κατέβουν ως εναλλακτικές στον Τραμπισμό:

Στις προηγούμενες προεδρικές του εκστρατείες, ο Τραμπ είχε τουλάχιστον έναν αντίπαλο που παρουσίαζε τον εαυτό του ως εναλλακτική στο MAGA. Χωρίς τον Τραμπ στο ψηφοδέλτιο, μπορεί να υπάρξει περισσότερος χώρος για υποψηφίους που θα προσπαθήσουν να προσεγγίσουν Ρεπουμπλικανούς ψηφοφόρους, ιδιαίτερα μετριοπαθείς, οι οποίοι θέλουν λιγότερο MAGA στον Λευκό Οίκο.

Ρεπουμπλικανοί παράγοντες αναφέρουν τον κυβερνήτη της Τζόρτζια Brian Kemp, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Τραμπ το 2020 σχετικά με τους ψευδείς ισχυρισμούς περί εκλογικής νοθείας και είναι βαθιά συντηρητικός· τη Nikki Haley, πρώην αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία θεωρήθηκε ευρέως η τελευταία υποψήφια που παρέμεινε όρθια απέναντι στον Τραμπ το 2024· τον γερουσιαστή Rand Paul του Κεντάκι, ο οποίος πρόσφατα δήλωσε ότι θα εξετάσει το ενδεχόμενο υποψηφιότητας για να αντιμετωπίσει τον οικονομικό λαϊκισμό· και τον απερχόμενο βουλευτή Thomas Massie του Κεντάκι, τον οποίο ο Τραμπ βοήθησε να απομακρυνθεί από το Κογκρέσο μέσω των προκριματικών εκλογών, μετά την προσπάθειά του να δημοσιοποιηθούν τα αρχεία Epstein.

Τα αουτσάιντερ

Tucker Carlson ή κάποια άλλη προσωπικότητα των μέσων ενημέρωσης:

Ο πρώην παρουσιαστής του Fox News έκανε κάτι αδιανόητο: ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τον Τραμπ και κατάφερε, μέχρι στιγμής, να διατηρήσει το κοινό του στα μέσα ενημέρωσης. Αυτή την άνοιξη, ο Carlson είπε ότι «λυπάται που παραπλάνησε τον κόσμο» σχετικά με τον Τραμπ. Ο πόλεμος με το Ιράν φαίνεται να αποτέλεσε το σημείο ρήξης, αν και είχαν προηγηθεί πολλές διαφωνίες.

«Νομίζω ότι ο πόλεμος με το Ιράν δημιουργεί πολύ καλές προϋποθέσεις για τον Tucker, ειδικά αν ο πόλεμος πάει άσχημα, ώστε να διεκδικήσει την προεδρία το 2028», δήλωσε σε συνέντευξή του στο Poynter ο δημοσιογράφος Jason Zengerle, ο οποίος έχει γράψει πρόσφατη βιογραφία του Carlson. «Μπορεί να φορτώσει αυτόν τον πόλεμο στον JD Vance, στον Marco Rubio. … Και μπορεί να πει: “Εγώ ήμουν εναντίον του από την αρχή. Εγώ είμαι ο πραγματικός διάδοχος του MAGA”».