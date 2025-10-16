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Καραμανλής, κρίση θεσμών και η αμήχανη στιγμή για τον Χατζηδάκη
Ανεμοδείκτης
12:14 - 16 Οκτ 2025

Καραμανλής, κρίση θεσμών και η αμήχανη στιγμή για τον Χατζηδάκη

Άγγελος Κωβαίος
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Μπορεί κανείς να δώσει σημασία σε όσα ανέφερε ο Κώστας Αλ. Καραμανλής το απόγευμα της Τετάρτης (15/10) στην Παλαιά Βουλή, περί κρίσης θεσμών και επαπειλούμενης κρίσης γενικώς, μπορεί όμως και να προσπεράσει.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μετράει όχι μόνο τι λέγεται, αλλά και το πότε και το ποιος λέει τι. Και εν προκειμένω, όσο σοβαρά και αν είναι αυτά που επισήμανε ο πρώην Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να αγνοηθεί η περίοδος που κυβερνούσε ο ίδιος, αλλά και η περίοδος που «δικοί του» άνθρωποι (με την πολιτική έννοια), κυβερνούσαν με τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και οι θεσμοί δεν προσέχτηκαν και ιδιαίτερα.

Πέραν αυτών, στην εκδήλωση της Τετάρτης προς τιμήν της πρώην Προέδρου της Βουλής, Αννας Ψαρούδα-Μπενάκη, καταγράφηκε και μία κάπως αμήχανη στιγμή: Παρών ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς και την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος Κωστής Χατζηδάκης, που το πρωτόκολλο τους έφερε δίπλα-δίπλα…

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