Τίνος (θα) είναι «Το Κύμα»;

Η φημολογία και οι εικασίες για το αν η Μαρία Καρυστιανού θα κάνει κόμμα, άρχισαν να παίρνουν μορφή και υπόσταση.

Αφορμή γι’ αυτό ήταν οι πρόσφατες αναρτήσεις ενός παλιού γνώριμου, πρώην στενού συνεργάτη του Κώστα Καραμανλή: Ο Νίκος Καραχάλιος, ο οποίος είναι μεταξύ των συνομιλητών της, με αναρτήσεις και δηλώσεις των τελευταίων ημερών, «βγήκε μπροστά», είπε ότι οι προετοιμασίες είχαν ολοκληρωθεί από το καλοκαίρι και ουσιαστικά προανήγγειλε τη δημιουργία μίας πολιτικής κίνησης, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα ονομάζεται «Το Κύμα».

Τα θέματα από εδώ και πέρα είναι πολλά. Αφενός υπάρχει η απορριπτική αντίδραση ενός άλλου χαροκαμένου πατέρα της τραγωδίας των Τεμπών, του Νίκου Πλακιά. Αφ’ ετέρου, το «Κύμα» έχει μία κάποια αφηρημένη συγγένεια με την «Πλεύση Ελευθερίας». Εν τέλει, όμως υπάρχει μία απορία που θα πρέπει να απαντηθεί. Το Κύμα θα είναι του Καραχάλιου, της Καρυστιανού και των δύο ή… κανενός; Ο Καραχάλιος λέει ότι «δεν ανήκει σε κανέναν», αλλά θα χρειαστεί κάτι πιο πειστικό...