Οσα δεν γράφει ο Τσίπρας για τον εκβιασμό στον Ψυχάρη και το ρεσάλτο στον ΔΟΛ

Κάπου εδώ φαίνεται πως κλείνει ο πρώτος κύκλος εντυπώσεων από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, που ως πολιτικό κουτσομπολιό και τίποτε άλλο, προκαλεί τις αναμενόμενες και μη αντιδράσεις και αξιολογήσεις για τον συγγραφέα.

Πέραν του αλληλοσπαραγμού και του ξεκατινιάσματος με τους πρώην συντρόφους του και των όσων φανερώνονται, όταν κάποιος που βρίσκεται σε ηγετική θέση, προσπαθεί να μετακυλήσει όλες τις ευθύνες για όλα σε άλλους και δεν αποδέχεται καμία για τον εαυτό του, υπάρχει κάτι που προξενεί ακόμη πιο αρνητική εντύπωση. Και αυτό είναι η κατά βούληση παράθεση της δικής του εκδοχής από συνομιλίες με πρόσωπα που δεν βρίσκονται πια στη ζωή, ώστε να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν. Μία τέτοια περίπτωση είναι και η συνομιλία που περιγράφει ο Τσίπρας με τον Σταύρο Ψυχάρη, αποσιωπώντας την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κάνει ρεσάλτο στον πάλαι ποτε ΔΟΛ. Απάντηση σε αυτά δίνει με την επιστολή της η Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη.

Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα περιστατικά, όπως και πρόσωπα που γνωρίζουν. Και όπως επιβεβαιώνουν, η προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να εκβιάσει εμμέσως ή και ανοιχτά τον Ψυχάρη και τον ΔΟΛ είχε ξεκινήσει πριν από τον Ιούλιο του 2014 και τη συνάντηση που αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας με τον εκδότη του Βήματος. Στην ουσία το σχέδιο είχε αρχίσει να εφαρμόζεται από την περίοδο πριν από τις των ευρωεκλογές του 2014. Αρχικά ζητήθηκε μία ευνοϊκή δημοσιογραφική μεταχείριση (και εν μέρει δόθηκε, όχι πάντως από το σύνολο των εντύπων), απαιτήθηκαν απομακρύνσεις διευθυντικών στελεχών ή παροπλισμοί δημοσιογράφων, εν συνεχεία επιχειρήθηκε να διαμηνυθεί στον Σταύρο Ψυχάρη, το φθινόπωρο του 2014, ότι οι πιστωτικές γραμμές των τραπεζών, με τις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ήδη σε συνεννόηση εν αναμονή της προδιαγεγραμμένης εκλογικής νίκης του, ήταν άμεσα συναρτώμενες με την πολιτική γραμμή των εντύπων του ΔΟΛ. Όταν μεταφέρθηκε το νέο αυτό μήνυμα στον Ψυχάρη, από συντάκτη της εφημερίδας Το Βήμα που είχε συνομιλήσει με κορυφαίο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα από τα θεωρούμενα μετριοπαθή, η απάντησή του ήταν «η γραμμή της εφημερίδας δεν αλλάζει, ήταν, είναι και θα παραμείνει στο Κέντρο». Οσοι γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις, κατανοούν και το νόημα αυτής της απάντησης Ψυχάρη. Κατόπιν αυτών και πολλών άλλων που μεσολάβησαν, δρομολογήθηκε η προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού του ΔΟΛ, που ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017…