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Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη στον Τσίπρα... για τη γάτα Ιμαλαίων
Πολιτική
08:59 - 27 Νοε 2025

Η απάντηση της Χριστίνας Ψυχάρη στον Τσίπρα... για τη γάτα Ιμαλαίων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του αναφέρεται μεταξύ πολλών άλλων στην περιβόητη συνάντηση με τον ισχυρό της άνδρα του ΔΟΛ, Σταύρο Ψυχάρη, σε ένα διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας, παρουσία μίας γάτας Ιμαλάιων. 

Η συνάντηση είχε τότε συζητηθεί έντονα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να υποστηρίζει σήμερα ότι ο Σταύρος Ψυχάρης, διαβλέποντας τη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, του πρότεινε να «τα βρουν» με αντάλλαγμα να διευκολύνει τα χρέη του ΔΟΛ.

Η Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη σε επιστολή της που δημοσιεύτηκε στο iefimerida υποστηρίζει ότι ο Τσίπρας ήταν εκείνος που πρότεινε στον εκδότη «να τα βρουν» κι ότι μάλιστα απαίτησε να διοριστεί διευθυντής της αρεσκείας του στο «Βήμα». Μάλιστα, αποκαλύπτει ότι ο εκδότης διέρρευσε τη συνάντηση του, εκτιμώντας ότι «ο λαός θα θύμωνε κι αυτός με έναν ηγέτη που προσπαθεί να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης».

Η επιστολή της Χριστίνα Τσούτσουρα-Ψυχάρη

« Ποιος είναι ο γυρολόγος κύριε Τσίπρα; Οι εφημερίδες λέει είναι μαγαζιά που αλλάζουν τις βιτρίνες τους ανάλογα με τις συμμαχίες, μια βάζουν τα πράσινα, μια τα γαλάζια, μια τα κόκκινα… Αυτό μας λέει ο κ. Τσίπρας στο νέο βιβλίο του ότι του είπε ο Σταύρος Ψυχάρης για τη συνάντηση που είχαν οι δυο τους το 2014 στο σπίτι της περίφημης γάτας Ιμαλαΐων. Εγώ έχω να καταθέσω τι μου είπε ο Σταύρος Ψυχάρης όταν γύρισε σπίτι εκείνη την ημέρα. Και μου είπε: ‘Ο Τσίπρας θέλει να τα βρούμε. Αλλά εγώ του είπα ότι πρέπει να τα βρούμε πολιτικά’. Και ήταν περήφανος που το είπε αυτό.

ΔΕΝ ήταν ο άνθρωπος που θα παζάρευε άνευ όρων πολιτική στήριξη με αντάλλαγμα τη διευθέτηση των χρεών του Δημοσιογραφικού Οργανισμού Λαμπράκη. Σήμερα μάλιστα μπορούμε να πούμε και ότι αυτό κρίνεται εκ του αποτελέσματος: μόνο ο ΔΟΛ κατέρρευσε παρά το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι εκδότες αντιμετώπιζαν ανάλογα προβλήματα ρευστότητας…Ο κ. Τσίπρας λοιπόν επιχειρεί να εμφανίσει τον Σταύρο Ψυχάρη ως γυρολόγο της πολιτικής που έστηνε τον πάγκο του μια εδώ και μια εκεί και ό,τι αρπάξει… Τίποτα δεν απέχει περισσότερο από την αλήθεια. Ο Σταύρος Ψυχάρης ήταν από τους ελάχιστους επιχειρηματίες που είχε δώσει προσωπική εγγύηση για τα υπέρογκα όντως δάνεια του ΔΟΛ, που είχε υποθηκεύσει ως και την ακίνητη περιουσία της συζύγου του και των παιδιών του, σε μια απέλπιδα προσπάθεια το σώσει το πολυτιμότερο παιδί του: έναν δημοσιογραφικό οργανισμό που πίστευε ότι ήταν μέρος της ραχοκοκαλιάς της κοινωνίας.

Ο Σταύρος Ψυχάρης ήταν περήφανος για τις εφημερίδες που εξέδιδε διότι ήξερε ότι σ’ αυτές υπήρχε πολυφωνία – όχι πληρωμένη – και ότι οι δημοσιογράφοι έδιναν τον καλύτερό τους εαυτό σεβόμενοι τη δουλειά τους και τον εαυτό τους. Όποιος δεν ανέπνεε τον αέρα ελευθερίας που παρείχε ο ΔΟΛ, απλώς αποβαλλόταν ως ξένο σώμα.

Αυτό λοιπόν που ξέχασε να μας πει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του είναι ότι, στις ολιγάριθμες συνομιλίες του με τον Σταύρο Ψυχάρη, έφτασε να απαιτήσει να μπει στο Βήμα διευθυντής της αρεσκείας και της εμπιστοσύνης του, εξοργίζοντας τον εκδότη. Ότι ο Ψυχάρης ‘έσπασε’ το off the record της μεταξύ τους συζήτησης (κακώς κατά τη γνώμη μου) διότι πίστευε ότι ο λαός θα θύμωνε κι αυτός με έναν ηγέτη που προσπαθεί να χειραγωγήσει τα μέσα ενημέρωσης. Κακή εκτίμηση… Ο λαός ήταν τόσο θυμωμένος με τους έως τότε κυβερνώντες που έβλεπε στο πρόσωπο του κ. Τσίπρα τον σωτήρα.

Κακή εκτίμηση κι αυτή… Ο κ. Τσίπρας ήταν αυτός που κέρδισε ένα δημοψήφισμα για να το πετάξει την άλλη μέρα στον σκουπιδοτενεκέ, κάνοντας τα αντίθετα. Ο άνθρωπος που έχωσε τη χώρα πιο βαθιά μέσα στα μνημόνια ενώ επαγγελλόταν την απαλλαγή. Ο πολιτικός που σήμερα κάνει την απόλυτη ντρίμπλα: παραιτείται από το κόμμα του για να ιδρύσει άλλο κόμμα και να διαλύσει το προηγούμενο, υφαρπάζοντας τους βουλευτές του. Ποιος είναι ο γυρολόγος της πολιτικής κύριε Τσίπρα;

Διαβάζω ότι ο Οιδίποδας που ανεβαίνει στη Στέγη αυτές τις ημέρες, σε περιβάλλον πολιτικής και εκλογών, είναι εκείνος ο αλλαζονικός χαρακτήρας που πιστεύει ότι είναι άμεμπτος και βρίσκεται στο απυρόβλητο. Η αλήθεια της μοίρας του παρομοιάζεται με έναν καθρέφτη που, όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, θρυμματίζεται και τον συνθλίβει…

Μήπως ήρθε η ώρα και για σας κύριε Τσίπρα να έρθετε αντιμέτωπος με τον καθρέφτη σας;

Χριστίνα Τσούτσουρα – Ψυχάρη».

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