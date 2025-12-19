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Η Κωνσταντοπούλου δεύτερη καταλληλότερη για Πρωθυπουργός
Ανεμοδείκτης
12:32 - 19 Δεκ 2025

Η Κωνσταντοπούλου δεύτερη καταλληλότερη για Πρωθυπουργός

Άγγελος Κωβαίος
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Δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο κάτι που είναι διαπιστωμένο: το πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι περνά από μία συνθήκη απόλυτης στασιμότητας των τελευταίων ετών σε μία έντονη κινητικότητα.

Θα φανεί προσεχώς ποια αναδιάταξη θα υπάρξει στην αντιπολίτευση. Θα φανεί επίσης αν η κυβέρνηση μπορεί να σιγουρέψει το 25% στις εκλογές (πού δίνει μπόνους εδρών) και αν έχει ρεαλιστικές προσδοκίες για το 30%.

Μέχρις ότου φανούν αυτά, δύο ποσοστά έχουν ενδιαφέρον στην τελευταία έρευνα της Metron Analysis (Mega): στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει 26% και στη δεύτερη θέση βρίσκεται η… Ζωή Κωνσταντοπούλου με 8%. Κάτι τέτοια βλέπει η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας και δηλώνει «προετοιμαζόμενη για Πρωθυπουργός», πάντως είναι μία μάλλον αντιπροσωπευτική εικόνα της πολιτικής τάξης της χώρας…

Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/2025 - 12:37
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