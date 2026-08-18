Πιέσεις στη Wall Street με φόντο το πετρέλαιο, τα ομόλογα και τη Μέση Ανατολή

Πτωτικά κινήθηκε την Τρίτη (18/8) η Wall Street, καθώς η νέα άνοδος των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων σε υψηλά πολλών δεκαετιών ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για επίμονο πληθωρισμό και διατήρηση των τιμών του πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα. Πρόσθετες πιέσεις στην αγορά άσκησε η υποχώρηση των μετοχών του κλάδου των ημιαγωγών.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με ζημιές 0,22% στις 53.343,64 μονάδες, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,66% στις 7.694,31 μονάδες και ο Nasdaq σημείωσε βουτιά 1,33% στις 26.289,71 μονάδες.

Στην αγορά ομολόγων, η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς κρατικού ομολόγου ενισχύθηκε την Τρίτη σε νέο υψηλό 19 ετών. Αντίστοιχα, η απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών δεκαετιών. Στη Γερμανία, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2011, ενώ στη Γαλλία η αντίστοιχη απόδοση διαμορφώθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008.

Οι αποδόσεις των ομολόγων βρίσκονται σε ανοδική τροχιά το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι οι τιμές του πετρελαίου ενδέχεται να παραμείνουν αυξημένες, ενώ οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έχουν ουσιαστικά παγώσει. Τα αμερικανικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το αργό πετρέλαιο ενισχύθηκαν κατά 0,5% την Τρίτη, στα 84,94 δολάρια το βαρέλι, μετά την άνοδό τους και κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

«Η αγορά παραβλέπει την πρόκληση που δημιουργεί η πλευρά των αποδόσεων των ομολόγων και προτιμά να επικεντρώνεται στα ισχυρά εταιρικά αποτελέσματα και στις εξελίξεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη», δήλωσε ο Μπιλ Φιτζπάτρικ, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Logan Capital Management. Όπως σημείωσε, «κάποια στιγμή, πιθανότατα θα είμαστε ευάλωτοι σε ένα κύμα ρευστοποιήσεων».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «οι παράγοντες που οδηγούν τις αποδόσεις των ομολόγων υψηλότερα δεν πρόκειται να υποχωρήσουν από τη μία μέρα στην άλλη».

Την ίδια ώρα, οι ελπίδες για τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εξασθενούν περαιτέρω. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ότι η Ουάσινγκτον δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε «συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις» με το Ιράν και ότι δεν έχει προγραμματιστεί κάποια σχετική επαφή. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός «παραμένει πλήρως σε ισχύ».

Μία ημέρα νωρίτερα, ωστόσο, ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στο Ομάν «εάν σταθεί εμπόδιο» στις προσπάθειες της Ουάσινγκτον να διαπραγματευτεί με το Ιράν.

Τέλος, όσον αφορά την αγορά πετρελαίου, το Brent ενισχύθηκε κατά 0,12% στα 90,99 δολάρια και το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά 0,48% στα 84,14 δολάρια το βαρέλι.