ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα παζάρια Τραμπ–Κάρνεϊ πριν τους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα
Ειδήσεις
23:13 - 18 Αυγ 2026

Νέα παζάρια Τραμπ–Κάρνεϊ πριν τους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέα προσπάθεια να αποτραπεί η επιβολή των νέων αμερικανικών δασμών στα καναδικά προϊόντα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ το νέο πακέτο εμπορικών μέτρων της Ουάσινγκτον.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν αργά τη Δευτέρα (17/8) και αναμένεται να έχουν νέα επικοινωνία σύντομα, σύμφωνα με το Bloomberg. Η συζήτηση, ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έπεισε τον Τραμπ να αναβάλει τους ανταποδοτικούς δασμούς 50%, οι οποίοι είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε εφαρμογή την Τετάρτη, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την αναστολή ή την ακύρωσή τους.

Οι νέοι δασμοί αφορούν περίπου 20 δισ. δολάρια καναδικών εισαγωγών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χόκεϊ μπαστούνια, κρασί και σειρά καταναλωτικών προϊόντων. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό μέρος των συνολικών εισαγωγών από τον Καναδά, οι οποίες πέρυσι ανήλθαν σε περίπου 382 δισ. δολάρια, ωστόσο το ύψος του δασμού αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στις επιχειρήσεις που εξάγουν στις ΗΠΑ.

Οι δασμοί ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα από την κυβέρνηση Τραμπ ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε εμπορικές διακρίσεις του Καναδά στους κλάδους των αυτοκινήτων, του αλκοόλ και των γαλακτοκομικών.

Η επιβολή τους βασίζεται στο Άρθρο 338 του Tariff Act του 1930, μια νομοθετική διάταξη της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης που έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και παρέμενε ουσιαστικά ανενεργή επί δεκαετίες.

Ο Νταν Κέλι, πρόεδρος της Canadian Federation of Independent Business, δήλωσε στο CNBC ότι ένας δασμός 50% καθιστά ουσιαστικά ένα προϊόν οικονομικά ασύμφορο για πώληση σε μια συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές από τις 103.000 επιχειρήσεις που εκπροσωπεί φοβούνται ότι οι πωλήσεις τους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να «παγώσουν», ενώ ορισμένες έχουν ήδη διαπιστώσει ότι Αμερικανοί αγοραστές αναβάλλουν παραγγελίες ενόψει των νέων μέτρων.

Οι νέοι δασμοί έρχονται να προστεθούν σε σειρά προηγούμενων μέτρων του Τραμπ κατά καναδικών προϊόντων, μεταξύ άλλων σε μέταλλα, ξυλεία και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Παράλληλα, αρκετές κατηγορίες προϊόντων που πληρούν τους όρους της συμφωνίας USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού εξακολουθούν να εξαιρούνται.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ετήσιες επανεξετάσεις που δημιουργούν νέα αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του τριμερούς εμπορικού πλαισίου.

Η αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα προειδοποιεί ήδη για τις επιπτώσεις. Ο Νιλ Χέρινγκτον, αντιπρόεδρος του U.S. Chamber of Commerce για την αμερικανική ήπειρο, υποστήριξε ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα πλήξουν και τις δύο οικονομίες, θα αυξήσουν το κόστος για τα αμερικανικά νοικοκυριά και θα διαταράξουν περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια θέσεις εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο στο πλαίσιο της USMCA.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πιέσεις στη Wall Street με φόντο το πετρέλαιο, τα ομόλογα και τη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Πιέσεις στη Wall Street με φόντο το πετρέλαιο, τα ομόλογα και τη Μέση Ανατολή

Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε πλήγμα από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ
Ναυτιλία

Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε πλήγμα από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο πόλεμος με το Ιράν αλλάζει τον χάρτη: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο
Ειδήσεις

Ο πόλεμος με το Ιράν αλλάζει τον χάρτη: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο

Disney εναντίον Τραμπ: Στα δικαστήρια για την ABC και την ελευθερία του Τύπου
Επιχειρήσεις

Disney εναντίον Τραμπ: Στα δικαστήρια για την ABC και την ελευθερία του Τύπου

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν» – Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν» – Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Τραμπ: Κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ… αμερικανικό έδαφος μέσω Truth Social
Ειδήσεις

Τραμπ: Κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ… αμερικανικό έδαφος μέσω Truth Social

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/08/2026 - 23:13

Νέα παζάρια Τραμπ–Κάρνεϊ πριν τους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 23:03

Πιέσεις στη Wall Street με φόντο το πετρέλαιο, τα ομόλογα και τη Μέση Ανατολή

Magazino
18/08/2026 - 22:30

Παιδιά στο εστιατόριο: 7 συμβουλές ειδικών για ήρεμα οικογενειακά γεύματα

Ναυτιλία
18/08/2026 - 22:00

Νεκρός ναυτικός σε ελληνόκτητο πλοίο που δέχτηκε πλήγμα από βλήμα στο Στενό του Ορμούζ

Magazino
18/08/2026 - 21:30

Επιστροφή στα Θρανία: Τι είναι το «ψηφιακό σακίδιο» και πώς προστατεύει το παιδί

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 21:00

Νέα πίεση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Έκτη διαδοχική πτώση για τον Stoxx 600

Ειδήσεις
18/08/2026 - 20:32

Οι Ρώσοι αποσύρουν δισεκατομμύρια από τις τράπεζες – Φόβοι για κατάσχεση καταθέσεων από το Κρεμλίνο

Οικονομία
18/08/2026 - 20:00

Πρόωρη αποπληρωμή χρέους: «Εθνική επιτυχία» κατά τον Μητσοτάκη, «λάθος προτεραιότητα» για την αντιπολίτευση

Πολιτική
18/08/2026 - 19:27

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς: Πολιτεία και πολιτικός κόσμος αποχαιρετούν τον κορυφαίο διανοητή

Οικονομία
18/08/2026 - 19:04

Politico: Η Ελλάδα χάνει ξανά τους επιστήμονές της – Το πρόγραμμα των €80 εκατ. που κατέληξε σε φιάσκο

Ειδήσεις
18/08/2026 - 18:49

Ο πόλεμος με το Ιράν αλλάζει τον χάρτη: Οι ΗΠΑ εξετάζουν αποχώρηση από τον Περσικό Κόλπο

Επιχειρήσεις
18/08/2026 - 18:18

Disney εναντίον Τραμπ: Στα δικαστήρια για την ABC και την ελευθερία του Τύπου

Ανακοινώσεις
18/08/2026 - 18:12

Πλαστικά Κρήτης: Εξαγόρασε τη Naturplas στο Μαρόκο – Στα €20 εκατ. οι εκτιμώμενες πωλήσεις το 2026

Επιχειρήσεις
18/08/2026 - 18:00

Qualco: Αναλαμβάνει την ψηφιακή χαρτογράφηση της ακίνητης περιουσίας του Υπουργείου Υγείας

Σχόλια Αγοράς
18/08/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: «Φρένο» μετά το υψηλό 17 ετών – Ποιοι τίτλοι άντεξαν στις ρευστοποιήσεις

Ειδήσεις
18/08/2026 - 17:23

Τραμπ: «Δεν υπάρχουν συνομιλίες με το Ιράν» – Σε αδιέξοδο οι προσπάθειες για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Πολιτική
18/08/2026 - 17:14

ΠΑΣΟΚ: Ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς συνέφερε στην πνευματική αναβάθμιση της ελληνικής σκέψης

Ειδήσεις
18/08/2026 - 17:00

Η ωρολογιακή βόμβα πίσω από την «ισχυρή» ρωσική οικονομία

Χρηματιστήρια
18/08/2026 - 16:45

Wall Street: Πιέσεις στις μετοχές λόγω αποδόσεων ομολόγων και πετρελαίου

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/08/2026 - 16:34

Η νέα εικόνα του ελληνικού λιανεμπορίου μετά από επτά χρόνια διαταραχών

Ειδήσεις
18/08/2026 - 16:09

Τραμπ: Κήρυξε τα Στενά του Ορμούζ… αμερικανικό έδαφος μέσω Truth Social

Πολιτική
18/08/2026 - 15:45

Παραστατίδης: Ώρα για απαντήσεις και ανάληψη ευθυνών για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια

Νομίσματα
18/08/2026 - 15:37

Στα $64.500 το Bitcoin – Άγγιξε υψηλό εβδομάδας και ενισχύει την κυριαρχία του

Πολιτική
18/08/2026 - 15:28

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου καρατόμησε την Κασιμάτη και περιμένει παραίτηση της Γεροβασίλη

Εμπορεύματα
18/08/2026 - 15:14

Το Brent στα 91 δολάρια μετά το πλήγμα σε πλοίο που διέσχιζε τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
18/08/2026 - 15:03

Πέθανε ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Τσουκαλάς

Πολιτική
18/08/2026 - 14:55

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μειώνει το δημόσιο χρέος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα

Οικονομία
18/08/2026 - 14:39

Έρευνα Διαχειριστών Κεφαλαίων: Αισιοδοξία για την ανάπτυξη, «higher-for-longer» τα επιτόκια

Αναλύσεις
18/08/2026 - 14:32

Optima: Η Motor Oil οδεύει προς ιστορικά υψηλή κερδοφορία

Ειδήσεις
18/08/2026 - 14:22

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Τζούστας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ