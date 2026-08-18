Νέα παζάρια Τραμπ–Κάρνεϊ πριν τους δασμούς 50% στα καναδικά προϊόντα

Νέα προσπάθεια να αποτραπεί η επιβολή των νέων αμερικανικών δασμών στα καναδικά προϊόντα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να επιστρέφουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, λίγες ώρες πριν τεθεί σε ισχύ το νέο πακέτο εμπορικών μέτρων της Ουάσινγκτον.

Οι δύο ηγέτες συνομίλησαν αργά τη Δευτέρα (17/8) και αναμένεται να έχουν νέα επικοινωνία σύντομα, σύμφωνα με το Bloomberg. Η συζήτηση, ωστόσο, δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να έπεισε τον Τραμπ να αναβάλει τους ανταποδοτικούς δασμούς 50%, οι οποίοι είναι προγραμματισμένο να τεθούν σε εφαρμογή την Τετάρτη, εκτός εάν υπάρξει συμφωνία για την αναστολή ή την ακύρωσή τους.

Οι νέοι δασμοί αφορούν περίπου 20 δισ. δολάρια καναδικών εισαγωγών και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων χόκεϊ μπαστούνια, κρασί και σειρά καταναλωτικών προϊόντων. Πρόκειται για ένα σχετικά μικρό μέρος των συνολικών εισαγωγών από τον Καναδά, οι οποίες πέρυσι ανήλθαν σε περίπου 382 δισ. δολάρια, ωστόσο το ύψος του δασμού αναμένεται να δημιουργήσει σοβαρές πιέσεις στις επιχειρήσεις που εξάγουν στις ΗΠΑ.

Οι δασμοί ανακοινώθηκαν τον περασμένο μήνα από την κυβέρνηση Τραμπ ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε εμπορικές διακρίσεις του Καναδά στους κλάδους των αυτοκινήτων, του αλκοόλ και των γαλακτοκομικών.

Η επιβολή τους βασίζεται στο Άρθρο 338 του Tariff Act του 1930, μια νομοθετική διάταξη της εποχής της Μεγάλης Ύφεσης που έχει χρησιμοποιηθεί ελάχιστα και παρέμενε ουσιαστικά ανενεργή επί δεκαετίες.

Ο Νταν Κέλι, πρόεδρος της Canadian Federation of Independent Business, δήλωσε στο CNBC ότι ένας δασμός 50% καθιστά ουσιαστικά ένα προϊόν οικονομικά ασύμφορο για πώληση σε μια συγκεκριμένη αγορά. Σύμφωνα με τον ίδιο, αρκετές από τις 103.000 επιχειρήσεις που εκπροσωπεί φοβούνται ότι οι πωλήσεις τους στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να «παγώσουν», ενώ ορισμένες έχουν ήδη διαπιστώσει ότι Αμερικανοί αγοραστές αναβάλλουν παραγγελίες ενόψει των νέων μέτρων.

Οι νέοι δασμοί έρχονται να προστεθούν σε σειρά προηγούμενων μέτρων του Τραμπ κατά καναδικών προϊόντων, μεταξύ άλλων σε μέταλλα, ξυλεία και εξαρτήματα αυτοκινήτων. Παράλληλα, αρκετές κατηγορίες προϊόντων που πληρούν τους όρους της συμφωνίας USMCA μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού εξακολουθούν να εξαιρούνται.

Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι δεν προτίθεται να ανανεώσει τη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις ετήσιες επανεξετάσεις που δημιουργούν νέα αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του τριμερούς εμπορικού πλαισίου.

Η αμερικανική επιχειρηματική κοινότητα προειδοποιεί ήδη για τις επιπτώσεις. Ο Νιλ Χέρινγκτον, αντιπρόεδρος του U.S. Chamber of Commerce για την αμερικανική ήπειρο, υποστήριξε ότι οι υψηλότεροι δασμοί θα πλήξουν και τις δύο οικονομίες, θα αυξήσουν το κόστος για τα αμερικανικά νοικοκυριά και θα διαταράξουν περαιτέρω τις εφοδιαστικές αλυσίδες, θέτοντας σε κίνδυνο εκατομμύρια θέσεις εργασίας που συνδέονται με το εμπόριο στο πλαίσιο της USMCA.